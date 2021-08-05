中金院大學生活微探索 來台南、搭遊艇、玩十鼓

大學新鮮人，準備好迎接大學生活了嗎？中信金融管理學院（下稱「中金院」）今年暑假8月9日到8月11日，準備最有金融和人文特色的「中金院暑期探索營」，要帶學生體驗「縮時大學生活」，只要是高中職應屆畢業生皆可免費報名參加，搶先感受大學的精采生活！

「中金院暑期探索營」將帶領學生登上亞果遊艇一探究竟。 圖／中信金融管理學院 提供

為期三天的探索營規劃豐富的課程和戶外活動，包括有金融、AI人工智慧、外語、行銷科技、高爾夫球等中金院特色課程，更特別安排遊艇巡遊、府城文化體驗和知名觀光景點「十鼓文創園區」一日遊，探索營充滿濃濃在地臺南味，一推出即吸引許多新鮮人報名，畢業於彰化女中的吳同學，原先錄取中部頂尖大學，卻立志朝金融圈發展，毅然決定選擇就讀中金院財金系，更以早鳥報名體驗金融家的學習生活。

「中金院暑期探索營」豐富有趣的行程已經吸引許多準新鮮人報名參加。 圖／中信金融管理學院 提供

中金院積極培育具有全英溝通及AI跨域能力的國際人才，特別重視學生的AI人工智慧、國際金融及行銷科技三大項能力，營隊內容也聚焦這三大能力學習。AI人工智慧主題安排IG濾鏡程式設計、樂高機器人、3D列印繪圖及無人機實際操作等課程，感受程式應用的無所不在。國際課程則有南臺灣唯一的ICRT英語播報課程，以及日、法語基礎會話，亦有實用的國際餐桌禮儀教學。行銷科技主題帶領學生走訪遊艇公司及安平商行，了解行銷及經營管理之道，並鼓勵學生以影像紀錄活動過程，將成果實際運用於網路媒體行銷，活動作品獲得按讚數最多的小組，將能獲得3千元獎金。

中金院學生宿舍為四人或雙人套房，讓學生在舒適的空間內學習與生活。 圖／中信金融管理學院 提供

中信金融管理學院以「公益為先，助弱扶優」為辦學理念，豐富的獎助學金制度，讓學生能全力專注學業表現及職場準備，搭配五年一貫雙碩士計畫，可提早一年時間進入職場，培養學生成為因應產業變化跟時代潮流的新一代經理人。歡迎想了解中金院的高中職應屆畢業生立即上網報名參加中金院暑期探索營，報名網址:https://reurl.cc/VEvv16

。中金院110學年度單獨招生即將於8月13日截止，考生備妥書審資料並檢附學測、統測或指考成績即可線上免費報名，歡迎青年學子踴躍報名。詳細內容可至中金院官方網站www.ctbc.edu.tw查詢，或致電中金院招生中心0926-358651洽詢。

中金院鄰近台江國家公園，校園環境優美，校園隨處可見學生聚會談天。 圖／中信金融管理學院 提供

高爾夫球是中金院的必修課程，讓學生具備職場所需的運動社交技能。 圖／中信金融管理學院 提供

中金院重視學生的程式語言能力，課程與學生自學社群雙軌並行。 圖／中信金融管理學院 提供

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