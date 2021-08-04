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推動英語教育有成 陳淑惠8月獲聘桃園六和高中校長

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
陳淑惠過去推動英語、科學教育有成，獲六和高中董事會聘任校長。圖／六和高中提供
陳淑惠過去推動英語、科學教育有成，獲六和高中董事會聘任校長。圖／六和高中提供

桃園市六和高中新任校長陳淑惠8月上任，校方表示陳校長是六和在2001年剛創辦國中部時的主任，1986年至1990年到美國攻讀電機博士，返台後應聘至六和高中擔任英語科教師，因教學認真、多元創意曾獲天下雜誌報導。

教育局評定六和高中為 「英語教學典範學校」時，陳淑惠也曾獲邀在公共電視「看公視說英語」節目舉辦「英語雙峰現象」座談會，與產官學界一起為英語教學現況把脈與建言。陳淑惠校長熱愛英語教學積極投入研發創新教學，撰寫5本英語參考書，並於2009年改變教學策略推動班級特色創新教學課程，符合教育部108課綱核心素養。

陳淑惠在六和高中擔任導師11年、教務主任10年及輔導主任4年，退休後應聘至新北市裕德國際學校擔任教務主任，在裕德學校期間致力於推動科學教育，獲新北市府教育局頒發推動科學教育有功人員獎，也幫學校拿下優質學校認證，應六和高中董事會邀請，將延續歷任校長擘劃勤奮治學的精神，貢獻所能。

教育局 108課綱

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