小金門首家社區公共托育家園揭牌 嘉惠烈嶼鄉親

有「離島中的離島」之稱的小金門第一家社區公共托育家園今日揭牌啟用，金門縣長楊鎮浯在揭牌活動表示，提供優生、優養之育兒環境，是縣府的重要施政目標，未來仍繼續建構完整托育制度，期能透過公托的廣設提升本縣托育量能。

后頭社區公共托育家園為小型托嬰中心，但開幕典禮上吸引不少貴賓參與，包括縣長楊鎮浯、議員洪成發、議員王碧珍、縣府社會處長董燊、烈嶼鄉代會主席方駿洋等人都親自出席盛會。

董燊表示，后頭社區小型托嬰中心的室內裝修及設備安裝設置共投資新台幣156萬2千餘元，總經費174萬餘元，此案委託社團法人金門縣嬰幼兒托育協會辦理，可收托12名0到2歲嬰幼兒，照顧比1比3。期能藉由提供平價優質托育服務，減輕烈嶼鄉親負擔。

另外，將未滿2歲幼兒送托至本家園之家庭，每月支付托育費用新台幣１萬元整，且綜所稅率在20%以下未領取育兒津貼或育嬰留職津貼者，每名幼兒每月將補助新台幣4,000元整。

楊鎮浯表示，這段時間以來，他一步一步做，成果慢慢出來，這2年做很多努力，讓烈嶼有了金門第一座國小幼幼班，因為成果良好，連大金門很多小學也開始設置；縣府一直致力於提升嬰幼兒托育服務品質，未來也持續於各鄉鎮布建社區公共托育家園(小型托嬰中心)，優先提供有托育服務需求的家庭一個近便、專業、整合性高且較完整的托育服務資源。

后頭社區公共托育家園於明日上午10點招開招生說明會，家長如有疑問，請於上班時間洽詢承辦單位社團法人金門縣嬰幼兒托育協會，服務專線082-363178。 后頭社區小型托嬰中心今天揭牌，包括金門縣長楊鎮浯（右六）、議員洪成發（右七）、議員王碧珍（右四）、縣府社會處長董燊（右二）等人都親自出席。記者蔡家蓁／攝影 后頭社區公共托育家園為小型托嬰中心，內部裝潢設計精巧，相當受好評。記者蔡家蓁／攝影

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