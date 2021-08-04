快訊

伊朗就是海賊王？美軍出動監控疑遭綁架的「瀝青公主號」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小金門首家社區公共托育家園揭牌 嘉惠烈嶼鄉親

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
有「離島中的離島」之稱的小金門第一家社區公共托育家園今日揭牌啟用，縣長楊鎮浯等人特別跨海主持。記者蔡家蓁／攝影
有「離島中的離島」之稱的小金門第一家社區公共托育家園今日揭牌啟用，縣長楊鎮浯等人特別跨海主持。記者蔡家蓁／攝影

有「離島中的離島」之稱的小金門第一家社區公共托育家園今日揭牌啟用，金門縣長楊鎮浯在揭牌活動表示，提供優生、優養之育兒環境，是縣府的重要施政目標，未來仍繼續建構完整托育制度，期能透過公托的廣設提升本縣托育量能。

后頭社區公共托育家園為小型托嬰中心，但開幕典禮上吸引不少貴賓參與，包括縣長楊鎮浯、議員洪成發、議員王碧珍、縣府社會處長董燊、烈嶼鄉代會主席方駿洋等人都親自出席盛會。

董燊表示，后頭社區小型托嬰中心的室內裝修及設備安裝設置共投資新台幣156萬2千餘元，總經費174萬餘元，此案委託社團法人金門縣嬰幼兒托育協會辦理，可收托12名0到2歲嬰幼兒，照顧比1比3。期能藉由提供平價優質托育服務，減輕烈嶼鄉親負擔。

另外，將未滿2歲幼兒送托至本家園之家庭，每月支付托育費用新台幣１萬元整，且綜所稅率在20%以下未領取育兒津貼或育嬰留職津貼者，每名幼兒每月將補助新台幣4,000元整。 　

楊鎮浯表示，這段時間以來，他一步一步做，成果慢慢出來，這2年做很多努力，讓烈嶼有了金門第一座國小幼幼班，因為成果良好，連大金門很多小學也開始設置；縣府一直致力於提升嬰幼兒托育服務品質，未來也持續於各鄉鎮布建社區公共托育家園(小型托嬰中心)，優先提供有托育服務需求的家庭一個近便、專業、整合性高且較完整的托育服務資源。

后頭社區公共托育家園於明日上午10點招開招生說明會，家長如有疑問，請於上班時間洽詢承辦單位社團法人金門縣嬰幼兒托育協會，服務專線082-363178。

后頭社區小型托嬰中心今天揭牌，包括金門縣長楊鎮浯（右六）、議員洪成發（右七）、議員王碧珍（右四）、縣府社會處長董燊（右二）等人都親自出席。記者蔡家蓁／攝影
后頭社區小型托嬰中心今天揭牌，包括金門縣長楊鎮浯（右六）、議員洪成發（右七）、議員王碧珍（右四）、縣府社會處長董燊（右二）等人都親自出席。記者蔡家蓁／攝影
后頭社區公共托育家園為小型托嬰中心，內部裝潢設計精巧，相當受好評。記者蔡家蓁／攝影
后頭社區公共托育家園為小型托嬰中心，內部裝潢設計精巧，相當受好評。記者蔡家蓁／攝影

托育 金門 托嬰

延伸閱讀

金門65歲長輩安啦！8／28設大型接種站開打第2劑疫苗

羽球／金門縣長今與李洋視訊通話 預祝他生日快樂

羽球／「麟洋配」男雙摘金 金門縣府加碼給獎金472萬元

闖進東奧決賽 金門縣府允設李洋羽球主題館

相關新聞

推跳繩與扯鈴40年躍上國際 前校長廖達鵬獲教育奉獻獎

基隆市中正國中前校長廖達鵬，在校服務長達33年，退休8年多來，仍持續在中正國中民俗班擔任教練，他推廣跳繩與扯鈴40多年，...

失落的一屆 沒畢典也沒迎新

國內疫情降為二級警戒，即便教職員陸續接種疫苗，各級學校仍不敢大意。今年多所高中新生訓練改採線上與實體雙軌進行，但對今年七...

化學奧林匹亞 我獲3金1銀

日本主辦的第五十三屆國際化學奧林匹亞競賽前天落幕，教育部昨天指出，在七十九個國家、三一二名參賽學生中，我國共獲三金一銀，...

小金門首家社區公共托育家園揭牌 嘉惠烈嶼鄉親

有「離島中的離島」之稱的小金門第一家社區公共托育家園今日揭牌啟用，金門縣長楊鎮浯在揭牌活動表示，提供優生、優養之育兒環境...

境外生怨遲遲無法來台 教部擬提入境防疫專案

大學9月開學在即，境外生來台計畫遲未定案，引起相關團體不滿。教育部表示，因應Delta變種病毒，指揮中心7月底宣布持續邊...

【數字看教育】疫情讓全球2億多學生停課3個月 各國如何「教育補破網」？

台灣從5月中停課至今，9月能否順利復課引發各界關注。不只台灣，疫情一再衝擊全球校園，尤其在高傳染性的Delta病毒威脅下，許多學校至今依然難以如期開學。據聯合國統計，從2020年3月至2021年2月，全世界共有150個國家下令關閉所有學校，2億1400萬名學生因此錯過3／4的學期課程，全球各國平均封校92天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。