新北愛的疫外連線徵件開跑 邀請親師記錄線上學習畫面

受新冠肺炎疫情影響，全台首次大規模停課，啟動全面線上教學模式。新北市教育局於今日發表「愛的疫外連線」活動宣傳影片，啟動110年度新北就是愛老師系列活動。教育局說明，希望透過全國教師、家長的投稿，讓這一幕幕精彩珍貴的線上學習點滴能被保存下來，並藉此在教師節前夕，表達對教師的敬意。

教育局表示，停課不停學期間，老師們面臨突如其來的挑戰，不斷展現創意，用盡各種方法與學生保持教與學的互動，也意外地促進親子在學習上的互動，家長深度參與教學活動甚至成為教師的助手。推出愛的疫外連線宣傳影片，就是希望能拋磚引玉，鼓勵全國教師、家長踴躍投稿影片、照片，期待透過成果影片展示，讓全國民眾看到線上學習美好的風景。

承辦學校廣福國小校長張美鳳說，愛的疫外連線活動，以「教師上網課，不輸YouTuber」、「家長作伙來，親子Together」、「停課不停學，場域Everywhere」等主題作為活動核心，在宣傳影片中，精彩呈現線上教學的真實、有溫度的畫面。

影片裡有教師一開始對操作不熟悉所產生的意外插曲；也有老師一起協同教學，讓學生變裝發揮、融入大富翁活動等展現體能的畫面；更有老師居家手忙腳亂照顧自己的孩子，還要熬夜線上備課設計、批閱作業，令人感受到滿滿的愛與感動。

教育局說明，愛的疫外連線徵稿活動期間自8月4日至20日，徵求各類型線上學習照片、影片，全國各級老師、家長都能投稿。如果獲選用，有機會獲得永和樂華夜市店仔街福德宮提供的switch遊戲主機、攝影鏡頭或耳麥，獎品十分豐富。

另外，今年的成果作品將與關懷台灣文教基金會合作，做為基金會敬師活動的MV素材，歡迎有興趣的教師家長踴躍參加。相關活動詳情請參考新北學Bar(https://www.facebook.com/ntpcedugov/) 及新北市廣福國小網站首頁(https://www.gfes.ntpc.edu.tw/) 。 音樂老師透過線上教學，親師生共同玩音樂。圖／新北市教育局提供

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