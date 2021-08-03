新北今舉辦高中教師複試 甄選25科58名正式教師

新北市110學年度高級中等學校教師聯合甄選複試於今日辦理，由清水高中、三重商工、新北高工、瑞芳高工、鶯歌工商、淡水商工承辦，進行口試、試教或實作，共計544名應考人報名參加，缺考61人，實際應試為483人，預計甄選25科58名正式教師缺額。

教育局表示，新北市高中教師甄選複試參考全國教師甄選及指考防疫措施，管制考場進出場動線、全面配戴口罩、體溫量測及手部消毒。另為落實防疫，分散試場人流，避免群聚，規畫分艙分流，部分職業類科複試分散至5個考場辦理。此外，因應安全考量，試務人員已於7月完成疫苗接種，並增設備用考場，提供發燒、呼吸道疾病等考生隔離應試；考生如有確診，或是處於居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理及被匡列為不可外出的自主健康管理者，即不能應試。

教育局強調，透過公正公平公開程序辦理高中教師甄選，係為學校遴選專業且有熱情的教師，面對新課綱與新興教育議題之挑戰，能發揮所長，引領學生學習，與教師夥伴共學，成為學校教學團隊的一員。為防疫需求，今年度複試當日於上午7時30分應考人始得進入考場，考試當日一律不開放陪考，亦不開放補習班相關業者於考場學校外進行宣傳。

教育局提醒，複試成績將於8月5日下午8時後公告，複試成績複查可於8月6日上午8時起至12時止至新北市立光復高中申辦，正式錄取名單將於8月10日下午8時後於新北市教師聯合甄選報名系統公告。另正取人員應於8月11日上午10時前持錄取成績單及相關證件至錄取學校完成報到，備取人員遞補作業於8月12日依各校通知時間至錄取學校完成報到。

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