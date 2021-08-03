影／以臭蛋比喻負面情緒 科大生動畫作品獲國際金獎

台灣科技大學分享，設計所學生徐世謙創作動畫「臭蛋」、謝宗宜創作「一」，分別透過動畫短片，告訴大家如何處理與解放負面壓抑和面對生死離別。兩動畫分別奪得紐約ADC藝術指導協會金獎和銀獎。

台科大表示，此獎今年第100周年，是全世界首屈一指且舉辦最久的設計競賽，吸引世界各地學生踴躍參賽，並是教育部所獎勵的第一等重要設計競賽。今年共有2200多件作品參賽，四部動畫作品得獎，台科大拿下一金、一銀。

「臭蛋」（https://youtu.be/1VXiVGF9O9E）是一齣關於負面情緒壓抑與解放的作品，台科大設計所徐世謙分享，他將情緒比喻為蛋，描寫其孳長、變異、孵化的過程。

主角因情緒爆發而產下一顆蛋，他試著照顧、孵化蛋，直到整個人被這顆蛋吞噬，比喻負面情緒漸漸漫延、滿溢、深深影響生活，直到不得不得去正視面對問題，最後在恐懼的狀態下，再次與腐敗的情緒溝通並融合，同時與情緒共存，才能蛻變為另一個樣貌。

徐世謙表示，現代人有很多情緒壓力需要抒發，每個人都有不同的方式，也有不少人選擇逃避，忽視這個問題，但卻在生活上漸漸孳生出巨大影響。他想透過動畫作品，告訴大家要去面對和親近自己的情緒，不能把它晾在一邊；沒有最完美的處理情緒方式，但千萬不要忽略它。

謝宗宜的「一」（https://www.youtube.com/watch?v=EkxGrXvxWR0）透過主角來闡述對於阿公的思念及人生的體悟，以摺紙船的步驟對應人一生的經歷，看似複雜，但仍是一步一步、一面一面，緩緩摺起，要摺出一艘紙船需要經過每個步驟，人生的生離死別也是如此。

謝宗宜指出，台灣會以摺紙蓮花來為死者祈福，所以當初想到透過紙船來代替死亡，摺紙的動作則代表每一個人生的步驟和最後的釋懷感。

他分享，這個動畫作品透過紙船在水上，表達人一生的歷程。描繪「雙棚紙船」，是因為它最後的步驟需要將紙船「由內往外翻」，這動作意象的轉變，連接到面對親人逝世的心境轉折及釋懷，希望大家不要把死亡看得太嚴重，將最後一步驟做完，就能慢慢接受和釋懷。 台科大設計所謝宗宜動畫作品「一」獲紐約ADC藝術指導協會銀獎。圖／台科大提供 台科大設計所謝宗宜動畫作品「一」獲紐約ADC藝術指導協會銀獎。圖／台科大提供 台科大設計所徐世謙動畫作品「臭蛋」獲紐約ADC藝術指導協會金獎。圖／台科大提供

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