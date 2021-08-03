世界第3！國際化學奧林匹亞競賽 我國獲3金1銀

第53屆國際化學奧林匹亞競賽日前完賽，在79個國家、312名參賽學生中，我國共獲得3金1銀，國際排名為第3名，（以金牌數計算；中國及俄羅斯獲得4金，並列第1名），較去年前進2個名次。3位金牌獲獎者分別為台北市薇閣高中學生陳柏安、台中一中學生丁俊呈及台北市建國中學學生王睿熙；1位銀牌獲獎者為新竹科學園區實驗高中學生林軒霆，表現相當優異。

我國自1992年起參加國際化學奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計獲得57金、51銀、11銅，並曾於1993年、1997年、2009年、2013年、2015年及2017年榮獲國際排名第1。

教育部國教署表示，我國代表隊由國內大學10多位教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、選拔訓練營及決選等過程，從1965名學生當中選出4名代表我國參加比賽，並由台師大教授李位仁、林震煌擔任團長及副團長，中央研究院研究員尤嘯華、台師大教授李祐慈、呂家榮、吳學亮、副教授杜玲嫻、台灣大學教授金必耀及中山女高教師曹雅萍，協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

國教署說明，受疫情影響，本屆國際化學奧林匹亞競賽改為線上賽，各國代表隊伍在各自國內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及訓練監考人員。明年競賽主辦國家為中國，將持續選、培訓優秀學生參與競賽，促進台灣與國際交流，並爭取榮譽。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

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