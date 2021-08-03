星雲大師創辦 佛光山7所系統大學

楊朝祥(左三)、何卓飛(左二)與董事會代表有真法師(右)及三位副校長攜手植樹，種下感恩、希望與信心。 圖／佛光大學提供

【記者羅智華宜蘭報導】繼往開來、承先啟後！在海內外貴賓線上見證下，佛光大學8/2上午於雲起樓舉辦｢朝立典範．卓越非凡．第七任校長交接典禮｣，由校長楊朝祥交棒給新任校長何卓飛，透過「典範傳承」寫下佛大歷史性一刻。楊朝祥卸任後將專任佛光山教團系統大學總校長，將佛光山開山星雲大師創辦的七所系統大學，打造成緊密結合、資源共享、且融和佛教元素發展辦學特色的卓越學府，為全球高教樹立典範。

●星雲大師

一心辦學 嘉惠成千上萬學子

交接典禮採實體與視訊方式並行，並在佛光山架設第二現場，由佛光山宗長心保和尚代表星雲大師頒授「佛光山教團系統大學總校長」、「名譽校長」聘書予楊朝祥，致贈「新任校長」聘書予何卓飛，並監交印信交接，場面隆重溫馨，典禮全程亦於｢佛光大學@宜蘭｣臉書粉絲團直播，吸引全球民眾線上觀禮。

為幫助佛教提升、為社會作育英才，星雲大師投入數十年耕耘，攜手百萬人興學之力，在海內外創立美國西來大學、嘉義南華大學、宜蘭佛光大學、澳洲南天大學、菲律賓光明大學、香港中文大學人間佛教研究中心、佛光山叢林學院等七所學府，不僅教育版圖涵蓋南、北半球，更是台灣第一個跨國、跨洲的「佛光山教團系統大學」。

這樣的成果得之不易，辦學之路可謂篳路藍縷、困難重重，但「關關難過關關過」，大師一路走來從未放棄、始終堅持信念，因為大師相信「教育，是興隆佛教的根本、是佛教發展的命脈」。大師的一心辦學不只成就令人讚歎的「教育奇蹟」，更讓教育法水流向五大洲、嘉惠成千上萬學子。正因辦學不易，因此星雲大師期望能借重楊總校長之力，繼續帶領系統大學再創新局。

●楊朝祥

大師付託 任系統大學總校長

「今天對佛大來說是個因緣殊勝的歡喜日子，迎來兩位校長就職，一位是佛光山教團系統大學總校長，一位是佛大新任校長。」佛大董事長慈惠法師典禮致詞時特別帶來星雲大師的話，感謝楊總校長「這一路辛苦了！」，任職期間不僅帶領佛大走出了方向，更奠定良好基礎，楊總校長十分了解大師辦學理念，兩人對教育的心念相應，大師深知私立大學經營不容易，因此殷切期盼楊總校長能「再發心」，接下總校長之位，幫他把創辦的七所教團系統大學照顧好，也期許接棒的何校長發心辦學，佛光山與董事會將全力支持佛大。

「一日佛光人、終身佛光人。」回首來時路，楊朝祥表示，來到佛大十一年，但他感覺彷彿只有十一天，因為美好時光總是過得特別快，這段時間他充滿感動、感佩，擔任大學校長原非他人生規畫，但被星雲大師「把智慧留給自己，將大學留在人間」的慈悲智慧感動，決定接任校長；在他心中，佛大就像個溫馨大家庭，永遠不缺電，因為長年來都是用愛發電。一路走來，他十分感謝大師及百萬功德主支持，與教職員工生努力，讓佛大得以持續樹立典範；接任總校長後，未來他將全心帶領七所教團系統大學緊密結合、資源共享、邁向卓越。

●何卓飛

八大願景 將打造無疆界大學

而正式接棒的何卓飛致詞時除感謝楊總校長為佛大打下堅實基礎，完成系所整併、通過教育部評鑑、打造佛大成為企業最愛大學、獲台灣學術資源影響力肯定、女籃連續打入四強等亮眼成果外，也談到接下來將秉持大師「義正道慈」理念，推動佛大學院與書院雙主軸辦學、校務革新與組織改革、開發生源與在地合作、建構樂齡學園、系所專業與佛教結合、打造國際級蔬食產業研發基地、建構身心靈健康管理專業學院、推行產學育成一條龍機制等「八大願景」，他定將盡心盡力、全力以赴，將佛大打造為廣納各地學子的「無疆界大學」。

為展現佛光山與佛大一脈相傳的同根精神，佛光山亦特別致贈佛大三棵菩提樹，在交接儀式完成後，由楊朝祥、何卓飛與董事會代表有真法師及三位副校長攜手植樹，種下感恩、希望與信心；現場並進行「建校二十周年紀念碑揭碑典禮」，石碑上刻著由星雲大師親自揮毫的墨寶「行道天下」，藉此象徵典範與智慧的永續傳承，為校長交接典禮畫下圓滿。

交接典禮採實體與視訊方式並行，並在佛光山架設第二現場，由佛光山宗長心保和尚(中)代表星雲大師頒授「佛光山教團系統大學總校長」、「名譽校長」聘書予楊朝祥，致贈「新任校長」聘書予何卓飛，並監交印信交接，場面隆重溫馨。 圖／佛光大學提供

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