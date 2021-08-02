國內微量毒物專家李俊璋 今升任成大副校長

成大今天再公布原校務總顧問李俊璋升任為副校長，李俊璋是國內微量毒物研究首屈一指的專家，過去國內眾多食安事件裡都有他的身影，他表示，在成大服務今年剛好滿30年，過去感謝成大給他的協助，未來在一年多的任期裡，將致力於校長遴選辦法與續任辦法的修改，讓下任校長遴選有更完整的法制基礎。

現年64歲的李俊璋是台大環境工程學研究所博士，曾任環保署科長、環保署毒性化學物質管理諮詢委員會委員、成大環境微量毒物研究中心主任及行政院國家科學委員會環境影響評估追蹤小組委員等。

李俊璋過去在環保署科長任內就完成國內第一部的毒性化學物質管理法，及有害事業廢棄物認定標準，之後轉往學界，還在台大讀博士時就被延攬到成大，一手建立成大的超微量物質分析實驗室，為國內目前首屈一指的微量毒物分析室，而過去食安事件中的戴奧辛牛奶、戴奧辛鴨等，都是該實驗室完成檢驗，並定出國內戴奧辛的食品標準與檢驗方法，對國內的食安保障貢獻相當多。

現任校長蘇慧貞的任期將在後年初到期，學校將在明年選出新任校長，而蘇慧貞過去在遴選校長時曾因相關法令規範不全，引發爭議，學生並控告學校與教育部，雖然學生都敗訴，但學校後續仍決定將法令建置更完備，以免再有爭議出現。

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