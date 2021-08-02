議員批代理教師暑假無薪 新北教育局：中央該統一規範

現值暑假期間，新北市議員何博文批評，新北代理教師一直有同工不同酬的問題，除無相關獎金外，許多非偏遠地區者暑假更是無給薪，與其它六都城市有落差，現在又碰到疫情，市府應該要有相關配套；新北教育局回應，每個縣市財政不同，新北的代理教師只要有工作一定給薪，而該議題是平時就有的全國性議題，不該刻意與疫情連結，中央應該要有統一規範來解決問題。

何博文指出，新北市的代理教師長期以來都有「同工不同酬」的問題，除年終獎金、考績獎金及休假等項目待遇落差外，聘期更僅有10個月，這與台北市、台中市、高雄市、桃園市等縣市給足一年的聘期不同。

新北市教育產業工會理事長李曼麗批評「代理老師不是可憐的小媳婦！」，其實正式教師與代理教師都執行一樣的工作，但代理教師一年的收入卻少了11萬，若有兼任行政人員，收入差額更高達15萬，而新北今年取消教甄，再加上學校有多項庶務需要執行，部分學校可能會增加由代理老師兼任行政工作的情況，變相加重他們的工作，進一步影響孩童受教權。

何博文強調，新北代理教師聘期只有10個月，相當不公平，教育局應該檢討代理教師薪資待遇，尤其現在又正值疫情期間，教育局應該有些配套，如開放代理老師兼任行政職專案申請薪資核算，在疫情期間給予最大的協助。

教育局指出，新北代理教師一般都是「每學年度開學前三日」起娉，例如今年就是110年8月29日起至111年7月1日，但考量轄內偏遠地區、非山非市地區及20班以下學校教師流動率高、行政人力不足且正式教師招聘不易，都有針對該地學校所屬代理教師兼任行政職務者的聘期拉長到12個月，寒暑假皆有支薪。

教育局說明，新北代理教師的給薪原則是「有工作、即給薪」，未具行政職務之代理教師暑假期間無工作就未給薪，學校也不得要求代理教師於暑假期間到校工作。

教育局強調，教育部針對代理教師聘期事宜，未有統一規範，而各縣市財政狀況也有所不一，市府評估新北若要補足代理教師全年薪資尚需逾4億之經費，將造成新北市財政沉重負擔。

教育局認為，代理教師權益是平時就有的全國性問題，也非疫情關係，實在不該刻意將此議題與疫情連結，反而應該是中央教育部要訂定統一規範，且儘速修正財政劃分法，才能真正解決問題。

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