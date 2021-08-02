英語遠距教學深入偏鄉 至今747名中小學生受惠

偏鄉英語教師流動率高，教育部表示，108學年起委託中央大學辦理「英語課程遠距教學研究計畫」，遴選優良合格專業英語師資，結合英語線上學習平台及新興科技數位教材，透過「遠距直播共學」模式，將師資與課程資源帶入偏鄉學校，至今已747名中小學生受惠。

教育部國教署說明，108學年全國共22所偏遠學校、330名學生參與「英語課程遠距教學研究計畫」，每周開設69節英語課程；109學年則有24所偏遠學校、417名學生參與，每周開設120節英語課程。兩年來共21名英語教師投入此計畫。

在硬體設備方面，國教署指出，已根據參與學校的需要，提供與「個人直播共學」或「團體直播共學」相應的視訊鏡頭、耳機麥克風與收音設備等；在科技能力方面，則舉辦教師增能培訓與工作籌備會議，增進遠距老師與學校協同老師操作軟、硬體設備的能力；應變突發狀況方面，也成立了即時支援小組，為師生解決突發問題。

參與此計畫的教師分享，正因有遠距上課的經驗，不管是國小或國中的師生，都對遠距上課與軟體的操作模式相當熟稔，硬體設備也準備齊全，在因疫情停止到校上課期間，省去了前置行政作業的諸多障礙，讓多校的線上課程能得以順利進行。

國教署表示，暑假期間也推出「暑期不停學」課程，邀請多名英語遠距教師錄製線上教學影片，內容涵括國小三年級至國中九年級的範圍，結合單字複習、句型複習、發音練習等項目，期望學生於暑假期間可更快掌握英語的聽說讀寫能力。

商品推薦