一河之隔！高雄前鎮高中與福誠高中在橋上會合交接校長

高雄市前鎮高中與福誠高中隔著前鎮運河相距500公尺，今年校長遴選中，兩校互換新任校長。今天兩校隊伍各自出從學校出發，步行至前鎮運河便橋上會合，校長夏日新與蘇清山相互擊肘加油，兩校家長會再迎回各自校長。

前鎮高中原任校長夏日新、家長會長郭志成與教職員團隊，福誠高中原任校長蘇清山、家長會長傅信維與教職員團隊，今天各自在學校穿堂集合，同時出發步行到高捷R5站2號出口處，於前鎮運河便橋上會合。兩人互相擊肘，接受獻花，蘇清山新任前鎮高中校長，夏日新新任福誠高中校長，然後兩校同仁陪同新校長步行回學校。

受疫情影響，兩校都維持高度防疫，不舉辦新卸任校長就職典禮，僅由兩校家長會長、教師會長及部分行政人員在中山路前鎮運河畔，兩校聯手交接，遵守防疫高標準。前鎮高中第三任90歲老校長尚樂野，也來觀理。

夏日新表示，前鎮高中在前鎮運河以西、福誠高中在以西，長年來兩校一直有著校際交流與合作，像國際教育與跨科共備。剛好這次的校長遴選，非常幸運互換，可以共續前緣，會有更多合作機會，共創南高雄教育。

蘇清山表示，疫情之下，兩校取消了交接茶會，利用中山路、前鎮運河的地理位置，兩校在路的兩邊、河的兩岸，進行戶外交接。希望福誠、前鎮高中日後繼續攜手合作向前行，共創前鎮運河畔的幸福學園。 以前鎮運河相隔的高雄市前鎮高中與福誠高中，在橋上舉行戶外校長交接典禮，前鎮高中新任校長蘇清山（左二）與福誠高中新任校長夏日新（右二），將繼續合作共創前鎮運河畔的幸福學園。記者徐如宜／攝影 以前鎮運河相隔的高雄市前鎮高中與福誠高中，在橋上舉行戶外校長交接典禮，前鎮高中新任校長蘇清山（左二）與福誠高中新任校長夏日新（右二），將繼續合作共創前鎮運河畔的幸福學園。記者徐如宜／攝影

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