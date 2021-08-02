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科大如何審學習歷程檔案？技高版「作伙學」起跑

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
「專題實作及實習科目學習成果」是高職生學習歷程檔案應上傳項目之一，也是多所科大主管最重視的項目。本報資料照片
「專題實作及實習科目學習成果」是高職生學習歷程檔案應上傳項目之一，也是多所科大主管最重視的項目。本報資料照片

111學年考招新制即將上路，技專校院怎麼看技術型高中（高職）生的學習歷程檔案？為促進大學與高中端對話，教育部技職司比照一般大學與普通高中正執行的「作伙學」計畫，今年7月31日起跟進推動「技高、技專學習歷程審議計畫」，將舉辦45場審議討論會，讓大家了解技專校院如何審查技高生的課程學習成果。

技職司表示，這項計畫名為「未來議起來：技高技專學習歷程審查審議計畫」，委託清華大學社會所辦理，8月15日前將舉辦6場線上的「前導審議討論會」，邀請技高的老師、學生與家長，以及技專校院教授相互交流與討論。

教育部說明，考量技高15個群科知識形態及實作內容都有不同，故依不同群科屬性，各自討論如何審查學習歷程檔案，並將討論結果彙整做為日後教育部政策的參考。這6場討論成果，將作為技高開學初的政策建議，以及後續審議討論會的指引，日後也將持續在各縣市辦理40場的審議討論會。

教育部技職司長楊玉惠指出，暑假的6場前導審議討論會現正報名中，歡迎技高學生、老師、家長報名。全程參與者將提供教師研習時數6小時、學生活動參與證明1張，並於每場活動中抽出10名可獲得價值200百元的超商禮券。

「專題實作及實習科目學習成果」是高職生學習歷程檔案應上傳項目之一，三年可傳18件，大學端至多採計6件，是多所國立科大主管最重視的項目。

台灣科技大學教務長阮聖彰指出，台科大重視專題實作作品，盼考生展示作品成果之餘，也能描述完成作品的過程。

雲林科技大學也將專題實作列為必採，教務長李傳房舉例，越來越多產業要找跨領域人才，有些資電領域學生報考設計系，呈現結合AI與創意的作品，獲校方青睞。

台北科技大學也重視專題實作成果，教務長楊士萱說，不少校系過往重視統測成績，學習歷程檔案將讓科大教師看到實作成果，符合科大教學精神。

除了專題實作，阮聖彰還鼓勵高三生說明報考動機。他歸納，常有考生備審資料寫「若錄取貴系，我將持續精進和學習相關知識」，這時他會反問考生「若沒考上，你就不學了嗎？」或直接請考生舉出一件「不為升學而做的事」。對升學無關仍投入，顯示考生真的具備學習動機。

楊士萱以他任教的資工系為例，若想強調自己的優勢和學習動機，建議另外佐證APCS、程式設計競賽或自己規畫開發的APP等實作成果。

教育部 升學

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