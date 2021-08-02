教育部未開放任何境外生入境 港生籲先公告時程

新冠肺炎疫情持續，教育部去年7月20日左右宣布有條件開放中低風險國家境外生入境，如今已8月初，今年還沒有境外生可以入境。在台香港學生互助協會表示，他們從今年3月就和有關的政府部會溝通，至今仍未有境外新生入台計畫的定案。對於台灣政府對境外新生不作為，他們感到錯愕，呼籲先公告境外生入境方案的時程。

該會表示，他們今年6月首先聯絡教育部查詢新生入台方案進度，希望教育部向疫情指揮中心及移民署提出新生入台方案，針對境外新生入台事項作準備。教育部當時以「疫情優先」為考量，他們深感認同，積極向所有新生宣導政府受疫情影響導致行政困難，盡力促使學生做好個人防疫觀念，給台灣各部門充分信心。

如今110學年即將開學，協會表示，深知入台事項繁複，又因來年新生入台程序至今仍一概不知，再三聯繫教育部、陸委會、台北經濟文化辦事處並去信總統府、行政院、疫情指揮中心、移民署、僑委會，各部門可見對疫情盲目緊張，忽視去年針對疫情低風險地區適度開放的做法，他們對此感到極度失望。

協會認為，公佈境外生專案時程與疫情並無直接關係，若先行提出境外生入境方案的時程，更可視疫情變化而更動，像是讓境外新生可及時開始赴台就學所需的行政程序（如申辦入台證、良民證等），保持程序透明，而非讓新生對所有赴台預備無從入手。政府也可提出相關方案，如赴台是否需注射疫苗？只是先提出方案或明文指引，並不會發生防疫破口。

協會表示，台灣政府應針對境外新生入台事項，立即明定方案或指引，因應各地疫情風險調整開放或停止境外新生入台程序，而非今日隻字不提，一句「邊境地區嚴管」就讓新生或各大學無所適從。

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