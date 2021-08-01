華語生至今無法入境 教育部承諾延長獎學金期限

距離開學只剩1個月，中央流行疫情指揮中心以變種病毒較危險等理由，至今禁止各類境外生入境。1400多名境外生取得教育部核發的華語獎學金卻無法來台，教育部今承諾，開放獎學金多保留一學期。教育部也鼓勵因疫情無法入境的境外生參與下一次甄選，將請各駐外館處優先考量錄取他們。

我國7月27日調降新冠肺炎疫情警戒為第二級，一群等待入境來台求學的華語獎學金生近日發信給教育部長潘文忠，表示警戒已降級，應即刻開放境外生入境。教育部今天回應，這要遵照指揮中心指示，將與該中心保持密切聯繫。華語獎學金採學年制，若110學年第一學期無法來，教育部開放保留獎學金資格到110學年第二學期。

教育部鼓勵海外生來台學華語，原本在今年4月1日優先開放獲得我國華語獎學金的境外生入境，未料國內一個多月後爆發社區感染，暫緩執行相關入境措施至今。一群致信給潘文忠的華語生在信中以英文描述，這項消息轉折如同「美夢成了惡夢」，他們的歡欣鼓舞稍縱即逝。

信中描述，不只獎學金生，還有很多華語生早在台灣去年3月封關時，就等待入境就學至今。如今疫情再度穩定下來，台灣解除三級警戒，懇求教育部兌現承諾，優先允許華語獎學金學生入境，讓這些學生能與學位生一起在秋季學期（今年9月開學）開始學習。除了獎學金生，懇請教育部重新考慮讓非獎學金學生再次入境台灣的可能性。

華語獎學金生表示，這項獎學金是我國政府頒發的，政府不應該阻礙獲獎學生抓住一生一次的機會，開闊眼界，學習台灣的文化和語言。他們還說，禁止入境不只影響學生的受教權，還讓華語教師在過去一年難以維生，隨著語言學生數量迅速減少，很多教師正在失業。台灣若想成為可信賴的華語教學基地，持續實施境管，恐功虧一簣。

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