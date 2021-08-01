鐵道博物館、人權館首長返學界 鄭銘彰升任鐵道館主任

文化部今日宣布，原任國家人權博物館館長陳俊宏、國家鐵道博物館籌備處主任洪致文歸建學界，國家人權博物館館長一職將由副館長張嬋娟代理、國家鐵道博物館籌備處主任則由文化部簡任秘書鄭銘彰陞任。

文化部長李永得指出，原任國家人權博物館館長陳俊宏於籌備處期間至人權館成立任內4年，通過「國家人權博物館組織法」，致力推動打造人權館為人權教育的「中央廚房」、推動綠島及景美園區增修建主體工程、成立國際人權博物館聯盟亞太分會（FIHRM-AP），人權館於2020年獲德國聯邦處理東德獨裁政權基金會主辦的卡爾·威廉·弗里克獎（Karl Wilhelm Fricke Award）「特別獎（Special Award）」肯定。李部長表示，人權館在陳館長帶領下，與國內、外人權相關組織攜手合作，共同關注人權課題等，為人權館的經營及人權理念的推動奠定良好的基礎。

原任國家鐵道博物館籌備處主任洪致文，任內擘劃國家鐵道博物館軟硬體規劃方向，訂定分階段開放策略，修正公共建設計畫、園區建置整體規劃及再利用計畫增補，積極保存珍貴鐵道車輛與鐵道文物，跨部會合作進行檔案資料及影像數位化專案，深化國內外鐵道社群溝通聯結，積極參與國際交流。

新任國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰台大圖書資訊學系畢業，歷任台大法社圖書分館主任及圖書館推廣服務組組長，2019年11月調任文化部簡任秘書支援國家鐵道博物館籌備處，於教育文化實務界歷練完整。

文化部指出，鄭銘彰投入鐵道文化研究長達30餘年，偕同民間共同發起彰化扇形車庫保存，擔任過第4屆中華民國鐵道文化協會會長及台灣交通文化資產保存學會理事，長年在民間推動鐵道文化資產與再利用，與國際鐵道文化界互動交流頻繁。

至於國家人權博物館館長一職，在徵詢新任館長人選到任前，將由副館長張嬋娟代理。

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