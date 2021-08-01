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學網頁、裝潢也能是台灣之光！ 技職奧運新北獲1金1銀

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
瑞芳高工徐浩軒憑藉每天苦練，在這次國際技能競賽前哨戰的線上邀請賽中拿到漆作裝潢銀牌。圖／新北教育局提供
瑞芳高工徐浩軒憑藉每天苦練，在這次國際技能競賽前哨戰的線上邀請賽中拿到漆作裝潢銀牌。圖／新北教育局提供

東京奧運許多選手成功讓世界看見台灣，而有「技職奧運」之稱的國際技能競賽，雖因疫情延至明年舉辦，但上屆地主俄羅斯特地以線上舉辦前哨戰，其中來自新北的陳昇堯與徐浩軒，分別以網頁技術金牌、漆作裝潢銀牌，在青少年組獲得1金1銀好成績。

國際技能競賽是全球規模最大技能競賽，在國際技能組織（WorldSkills International，WSI）指道下，每2年舉辦1次，又被稱為技能界奧運，世界各國都會派菁英參加此賽事。

台灣在上屆國際技能競賽中青年、青少年組分別合計取得5金9銀6銅好成績，今年受疫情影響，競賽時間延到明年在中國上海舉行。而上屆主辦國俄羅斯則以線上邀請賽以類似前哨戰舉辦2021俄羅斯青少年組技能競賽線上邀請賽，我國也在受邀名單中。

其中來自新北高工陳昇堯與瑞芳高工徐浩軒，2人分別在網頁技術與漆作裝潢拿到金、銀牌。陳昇堯過去曾在全國技能競賽分區賽拿到首位，指導老師陳錫齡表示，他很有天賦也清楚自己目標，堅信日後要往資訊技術領域精進，從國三下學期就主動學習多項網頁技術，老師們也都鼓勵他勇敢追夢。

拿下漆作裝潢銀牌的徐浩軒同學則說，感謝許多老師指導自己的油漆技能，常常陪練到夜晚，師長們在有限時間和資源下，依舊四處奔波提供最好設備、版面和漆料，自己才能有亮眼表現。

瑞芳高工校長潘泰伸表示，浩軒很主動、積極，在國內曾榮獲青少年組「油漆裝潢（漆作）」金牌，國中畢業後到瑞芳高工室設科培訓，每天總是準時練習，就算只有一個人也能忍受孤獨，期待他繼續發光發熱。

教育局表示，新北市技職小將從俄羅斯、哈薩克、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國等國家脫穎而出，已經有面對世界的勇氣，希望透過如此難得機會，培養技職新生代人才，在未來大放異彩。

新北高工陳昇堯目標明確，自認往資訊技術領域精進，主動學習多項網頁技術，並在今年俄羅斯青少年組技能競賽線上邀請賽拿到網頁技術金牌。圖／新北教育局提供
新北高工陳昇堯目標明確，自認往資訊技術領域精進，主動學習多項網頁技術，並在今年俄羅斯青少年組技能競賽線上邀請賽拿到網頁技術金牌。圖／新北教育局提供

東京奧運 俄羅斯

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