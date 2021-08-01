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育兒津貼加碼8/1開跑 竹縣公幼學費降1000元

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府積極增加公共化教保服務，新竹縣公共化教保服務比例從去年49%增加到56%。圖／聯合報系資料照
新竹縣政府積極增加公共化教保服務，新竹縣公共化教保服務比例從去年49%增加到56%。圖／聯合報系資料照

新竹縣政府積極增加公共化教保服務，新竹縣公共化教保服務比例從去年49%增加到56%，教育處表示，今年8月1日起教育部推動公立、準公共及非營利幼兒園，每月收費各減1000元，中央與地方政府攜手努力，減輕家長育兒負擔。

教育處表示，新竹縣幼兒人口比率全國第二，縣府積極推動公共化教保服務，除增設公立及非營利幼兒園，也鼓勵更多私立幼兒園加入準公共化幼兒園，今年新竹縣準公共化幼兒園從去年的32家增加到50家，目前新竹縣共計公立幼兒園共83園(班)、準公共幼兒園50園，非營利幼兒6園。

配合教育部推動「0到6歲國家一起養」政策，分為今、明年兩階段提高育兒津貼，從2500元提高到3500元，等同於公共化、準公共及非營利幼兒園學費各減少1000元，如為家庭二、三胎學費將再減免，低收、中低收家庭子女將免繳學費。

教育處也指出，就讀私立幼兒園的5至未滿6歲學童，就學補助將比照育兒津貼額度發放，第一胎同樣是今年8月加碼至3500元，第二胎補助4000元、第三胎補助4500元，明年8月分別加碼至5000元、6000元與7000元。

另外，在111至113學年度竹縣將增加非營利與公立幼兒園37班，總計增加916名幼生名額，期望配合教育部政策，減輕育兒負擔，讓年輕人願婚、敢生、樂養。

幼兒園 新竹 教育部

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