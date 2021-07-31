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永年高中亂排課遭教部督導 教團批「有法不罰」成共犯

聯合報 / 記者趙宥寧蔡維斌／連線即時報導
雲林縣私立永年中學。圖／翻攝自Google地圖
雲林縣私立永年中學。圖／翻攝自Google地圖

全國私校工會去年五月接獲雲林縣私立永年高中教師投訴，指控學校亂排課情形，將英文老師排入健康教育、地科老師排家政、生物老師排表演藝術等，工會不斷發文向國教署反映，國教署也回覆「督導學校確實檢討改進」，仍未懲罰學校，批評有法卻不罰的國教署，已成為私校違法的共犯。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，永年高中連續兩年都被檢舉未按教師專業排課，108年被爆無故不續聘15位教師，也有違法減薪情形，可說是侵害師生權益的累犯和重犯，雖然工會一再反映要重懲學校，但國教署卻有法不罰，實有包庇縱容私校違法之嫌。他批評，「有這樣的教育主管機關，難怪私校亂象叢生」。

針對無故解聘一事，永年中學校長張榮聰指出，該案是兩年前的事，學校也都接受國教署調查並改善，無故解聘老師的指控與事實不符，15名教師有的退休有的轉任他校，只有1人和學校有糾紛，後來也都解決了。

至於未依專任教師排課，張榮聰表示，學校有國中和綜高，光必修課就達45科，選修還不算，學校目前只有30多位專任老師，人力吃緊下，一些例如童軍、家政等課程，只能由非專任老師兼代，校方會加強老師的「增能學習」，以能因應人力調度。

尤榮輝說，少子化後私立高中違規排課、違法扣薪情形越來越嚴重，法律授權主管機關可依教師待遇條例第23條及私校法第55條處罰學校，甚至可依私校法第43條解聘校長，但主管機關對私校違法大多消極不作為，有法卻不罰，如此袒護私校，已成為私校違法的共犯，造成學校枉顧教育品質，不斷侵害師生權益。

尤榮輝認為，主管機關對私校違法卻消極不作為，有法卻不罰的情形相當嚴重，社會應該譴責國教署失職，呼籲監察院應主動介入調查。

對此，國教署表示，109年6月間已組專案小組到校查察，發現該校確有部分課程未依教師專長安排授課，隨即去函要求改善；並於110年4月間組專案小組到校訪查，並要求該校務必落實依教師專長安排授課。

國教署說，針對該校未依教師專業排課情事，國教署已糾正該校，予以限期改善，並列為核減該校110年獎勵補助私立高級中等學校經費之重要參據；後續仍將持續追蹤該校改善情形，並不定期到校訪查，若屆期仍未改善，將依私立學校法第55條及相關規定議處。

全國私校工會發文向國教署反映永年高中亂排課，國教署也回覆「督導學校確實檢討改進」。圖／全國私校工會提供
全國私校工會發文向國教署反映永年高中亂排課，國教署也回覆「督導學校確實檢討改進」。圖／全國私校工會提供
全國私校工會發文向國教署反映永年高中亂排課，國教署也回覆「督導學校確實檢討改進」。圖／全國私校工會提供
全國私校工會發文向國教署反映永年高中亂排課，國教署也回覆「督導學校確實檢討改進」。圖／全國私校工會提供

少子化 監察院

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