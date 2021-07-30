教甄5度落第...辭職拚3個半月 正式教師到手

蔡鵑如當了4年半的代理教師，今年初索性暫卸教鞭，全職準備教甄，利用3個半月的時間，專攻歷屆試題，以戰養戰。她說，前面考了5次，都不太認真準備，這次全力拚了，又遇上5月防疫警戒升級後，全台停課，反倒成為助力，讓她獲得不少教師前輩相助，最後如願以償錄取北市國小教師。

雙親都在教育界的蔡鵑如，自稱「從小就混學校」，她曾嚮往不一樣的世界，大學推甄上竹教大教育與學習科技學系後，一度反叛宣示不當老師。沒想到，大二時遇到一名過動症學生，手把手引導孩子的蔡鵑如，見證了小男孩的改變，就這樣又被拉回了教育的世界，甚至還加修特教學程。

大學畢業、實習結束後，蔡鵑如當了4年半的代理教師，坦言沒辦法一心二用，白天在學校忙，晚上回家只想躺平，幾乎沒額外心力準備教甄。今年二月，蔡鵑如的身體出狀況，索性離職調養，也能專心應考。

當時離筆試只剩3個半月，除參加補習班題庫班，短時間內吸取精華，也把攻略重心放在歷屆試題，以題目練手，近5年各縣市試題至少寫過3遍，但她不是只衝量，更花苦心在確實檢討、訂正上，別人一天可以寫到300題、500題，她一天最多寫150題，速度雖慢，卻扎扎實實。

前面考了5次，今年對蔡鵑如可謂天時、地利、人和。有了好好念書的時間，在北市代理累計年資等零零總總的加分項目，總共加計了7.5分，加上5月中旬學校停課，老師們最忙碌的學期末得以騰出時間，讓蔡鵑如在準備複試的試教、口試的階段，獲得不少前輩傾囊相授，協助調整教學、模擬口試應答。

她回憶，進入複試後，反而心情低落，擔心半年沒站上講台教課的自己，已經忘記怎麼當一名教師，準備複試的3週內，她先花了2天完成16堂課的教案，接下來就是魔鬼式的訓練，「像個機器人，不好就重頭再來！」

蔡鵑如笑說，她善於督促、鼓勵學生，卻不大能推自己一把，時常陷入自我否定情緒，但有了各種事前周全訓練、修正，讓將各方建議深烙在身體的她，每一次站上講台，都能呈現出更好的自己。

商品推薦