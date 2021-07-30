快訊

評／運動員也是人：職業賽會如何正視「心理健康」？

戴資穎和對手激戰到倒在球場 笑吐回擊前想到這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教甄5度落第...辭職拚3個半月 正式教師到手

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
蔡鵑如當了4年半的代理教師，今年初離職，專心準備教甄，利用所剩的3個半月專攻歷屆試題，再加上不少前輩相助，如願錄取北市國小教師。圖/蔡鵑如提供
蔡鵑如當了4年半的代理教師，今年初離職，專心準備教甄，利用所剩的3個半月專攻歷屆試題，再加上不少前輩相助，如願錄取北市國小教師。圖/蔡鵑如提供

蔡鵑如當了4年半的代理教師，今年初索性暫卸教鞭，全職準備教甄，利用3個半月的時間，專攻歷屆試題，以戰養戰。她說，前面考了5次，都不太認真準備，這次全力拚了，又遇上5月防疫警戒升級後，全台停課，反倒成為助力，讓她獲得不少教師前輩相助，最後如願以償錄取北市國小教師。

雙親都在教育界的蔡鵑如，自稱「從小就混學校」，她曾嚮往不一樣的世界，大學推甄上竹教大教育與學習科技學系後，一度反叛宣示不當老師。沒想到，大二時遇到一名過動症學生，手把手引導孩子的蔡鵑如，見證了小男孩的改變，就這樣又被拉回了教育的世界，甚至還加修特教學程。

大學畢業、實習結束後，蔡鵑如當了4年半的代理教師，坦言沒辦法一心二用，白天在學校忙，晚上回家只想躺平，幾乎沒額外心力準備教甄。今年二月，蔡鵑如的身體出狀況，索性離職調養，也能專心應考。

當時離筆試只剩3個半月，除參加補習班題庫班，短時間內吸取精華，也把攻略重心放在歷屆試題，以題目練手，近5年各縣市試題至少寫過3遍，但她不是只衝量，更花苦心在確實檢討、訂正上，別人一天可以寫到300題、500題，她一天最多寫150題，速度雖慢，卻扎扎實實。

前面考了5次，今年對蔡鵑如可謂天時、地利、人和。有了好好念書的時間，在北市代理累計年資等零零總總的加分項目，總共加計了7.5分，加上5月中旬學校停課，老師們最忙碌的學期末得以騰出時間，讓蔡鵑如在準備複試的試教、口試的階段，獲得不少前輩傾囊相授，協助調整教學、模擬口試應答。

她回憶，進入複試後，反而心情低落，擔心半年沒站上講台教課的自己，已經忘記怎麼當一名教師，準備複試的3週內，她先花了2天完成16堂課的教案，接下來就是魔鬼式的訓練，「像個機器人，不好就重頭再來！」

蔡鵑如笑說，她善於督促、鼓勵學生，卻不大能推自己一把，時常陷入自我否定情緒，但有了各種事前周全訓練、修正，讓將各方建議深烙在身體的她，每一次站上講台，都能呈現出更好的自己。

代理教師 北市 停課

延伸閱讀

檢審委員被轟說要辭職卻投票 李慶義：難道由少數人分贓？

心理測驗／工作撐不下去了？ 一張圖測出你與辭職間的距離

他進台積電10年想辭職卻離不開 網點出關鍵：回不去了

國中小代理師暑假沒薪 桃園教育局：聘期若延長增2億支出

相關新聞

教甄5度落第...辭職拚3個半月 正式教師到手

蔡鵑如當了4年半的代理教師，今年初索性暫卸教鞭，全職準備教甄，利用3個半月的時間，專攻歷屆試題，以戰養戰。她說，前面考了...

機組員無法送孩到幼兒園 教育部：將修改規定

全國疫情降至二級後，幼兒園也開始復課。不過，根據教育部的防疫指引，家有同住成員被居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，幼兒...

5大學、1館所新任首長交接 潘文忠致送聘書

教育部今天上午時舉行國立大專校院卸新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮。教育部長潘文忠擔任監交人，新任校長包括國立虎尾...

機組員小孩不能進幼稚園 桃空職工盼教育部調整指引

身為高風險人員的機組員，不只返台檢疫規定嚴格，現在連子女的受教權都被剝奪。桃園市空服員職業工會今天呼籲教育部盡速調整指引...

苗栗縣近8成私幼加入準公共幼兒園 8月起收費再降1千元

苗栗縣110學年度已有79間私立幼兒園所加入準公共幼兒園，全縣近八成私幼都已簽約，縣府教育處說，私立幼兒園與政府簽訂合作...

潘文忠：8成5幼兒園復課 漸漸恢復正常生活

教育部長潘文忠今天表示，全國疫情警戒自昨日降為二級後，已有85%的幼兒園復課，幼兒和家長都漸漸恢復正常的日常生活。他也提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。