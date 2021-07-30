5大學、1館所新任首長交接 潘文忠致送聘書

教育部今天上午時舉行國立大專校院卸新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮。教育部長潘文忠擔任監交人，新任校長包括國立虎尾科技大學校長張信良、國立澎湖科技大學校長黃有評、國立臺北護理健康大學校長吳淑芳、國立台灣體育運動大學校長許光麃、國立高雄餐旅大學校長陳敦基等5人，新任館所首長為國立自然科學博物館館長焦傳金。

國立虎尾科技大學新任校長張信良為國立交通大學機械工程研究所博士，曾任國立虎尾科技大學副校長、教務長、教學發展中心主任、機械與機電工程研究所所長、動力機械工程系系主任。

國立澎湖科技大學新任校長黃有評為美國德州理工大學電機工程學系博士，曾任國立台北科技大學主任秘書、大同大學總務長、電機資訊學院院長、資訊工程學系系主任、大葉大學資訊工程學系系主任、電子計算機中心主任。

國立台北護理健康大學新任校長吳淑芳為澳洲昆士蘭科技大學護理研究所博士，曾任國立台北護理健康大學副校長、研究發展處研發長、高齡健康照護學系系主任。

國立台灣體育運動大學新任校長許光麃為國立台灣師範大學教育學博士，曾任國立台灣體育運動大學運動教育學院院長、教務長、體育學系系主任及體育研究所所長。

國立高雄餐旅大學新任校長陳敦基為國立台灣大學土木研究所交通組博士，曾任國立高雄餐旅大學副校長、國立台灣師範大學管理學院院長、淡江大學管理學院院長、運輸管理學系系主任。

國立自然科學博物館新任館長焦傳金為美國馬利蘭大學生物科學系博士，曾任國立清華大學教務長、副教務長、分子醫學研究所所長、系統神經科學研究所所長、招生策略中心主任、教學發展中心主任。

此外，台北大學校長李承嘉、台北藝術大學校長陳愷璜及台東專科學校校長王俊勝等3名續任校長，也將於典禮中一併致送聘書。另典禮中教育部亦將致贈紀念品予卸任（代理）校（館）長，包括國立虎尾科技大學校長覺文郁、澎湖科技大學校長翁進坪、台北護理健康大學校長謝楠楨、台灣體育運動大學校長林華韋、高雄餐旅大學代理校長楊政樺，以及國立自然科學博物館代理館長黃文山，以表達感謝。

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