快訊

指考地理／台灣缺水入題 「暈渲圖」首次命題考生覺得陌生

立陶宛贈我2萬劑AZ疫苗 土耳其航空載送明晨7:50抵桃機

5大學、1館所新任首長交接 潘文忠致送聘書

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
教育部今天上午時舉行國立大專校院卸新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮。本報資料照片
教育部今天上午時舉行國立大專校院卸新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮。本報資料照片

教育部今天上午時舉行國立大專校院卸新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮。教育部長潘文忠擔任監交人，新任校長包括國立虎尾科技大學校長張信良、國立澎湖科技大學校長黃有評、國立臺北護理健康大學校長吳淑芳、國立台灣體育運動大學校長許光麃、國立高雄餐旅大學校長陳敦基等5人，新任館所首長為國立自然科學博物館館長焦傳金。

國立虎尾科技大學新任校長張信良為國立交通大學機械工程研究所博士，曾任國立虎尾科技大學副校長、教務長、教學發展中心主任、機械與機電工程研究所所長、動力機械工程系系主任。

國立澎湖科技大學新任校長黃有評為美國德州理工大學電機工程學系博士，曾任國立台北科技大學主任秘書、大同大學總務長、電機資訊學院院長、資訊工程學系系主任、大葉大學資訊工程學系系主任、電子計算機中心主任。

國立台北護理健康大學新任校長吳淑芳為澳洲昆士蘭科技大學護理研究所博士，曾任國立台北護理健康大學副校長、研究發展處研發長、高齡健康照護學系系主任。

國立台灣體育運動大學新任校長許光麃為國立台灣師範大學教育學博士，曾任國立台灣體育運動大學運動教育學院院長、教務長、體育學系系主任及體育研究所所長。

國立高雄餐旅大學新任校長陳敦基為國立台灣大學土木研究所交通組博士，曾任國立高雄餐旅大學副校長、國立台灣師範大學管理學院院長、淡江大學管理學院院長、運輸管理學系系主任。

國立自然科學博物館新任館長焦傳金為美國馬利蘭大學生物科學系博士，曾任國立清華大學教務長、副教務長、分子醫學研究所所長、系統神經科學研究所所長、招生策略中心主任、教學發展中心主任。

此外，台北大學校長李承嘉、台北藝術大學校長陳愷璜及台東專科學校校長王俊勝等3名續任校長，也將於典禮中一併致送聘書。另典禮中教育部亦將致贈紀念品予卸任（代理）校（館）長，包括國立虎尾科技大學校長覺文郁、澎湖科技大學校長翁進坪、台北護理健康大學校長謝楠楨、台灣體育運動大學校長林華韋、高雄餐旅大學代理校長楊政樺，以及國立自然科學博物館代理館長黃文山，以表達感謝。

體育 虎尾科技大學 教育部

延伸閱讀

潘文忠：8成5幼兒園復課 漸漸恢復正常生活

東奧選手早訂經濟艙 孫大千：寧信有鬼勿信民進黨的嘴

選手被塞經濟艙 高嘉瑜失望爆「東奧預算案1.5億沒細項」

東奧國手沒一個坐商務艙 費鴻泰：蔡英文講話被當放屁

相關新聞

5大學、1館所新任首長交接 潘文忠致送聘書

教育部今天上午時舉行國立大專校院卸新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮。教育部長潘文忠擔任監交人，新任校長包括國立虎尾...

機組員小孩不能進幼稚園 桃空職工盼教育部調整指引

身為高風險人員的機組員，不只返台檢疫規定嚴格，現在連子女的受教權都被剝奪。桃園市空服員職業工會今天呼籲教育部盡速調整指引...

苗栗縣近8成私幼加入準公共幼兒園 8月起收費再降1千元

苗栗縣110學年度已有79間私立幼兒園所加入準公共幼兒園，全縣近八成私幼都已簽約，縣府教育處說，私立幼兒園與政府簽訂合作...

潘文忠：8成5幼兒園復課 漸漸恢復正常生活

教育部長潘文忠今天表示，全國疫情警戒自昨日降為二級後，已有85%的幼兒園復課，幼兒和家長都漸漸恢復正常的日常生活。他也提...

疫情降級第一天 全國85%幼兒園復課

教育部長潘文忠今天表示，27日起全國防疫警戒降為2級，初步統計有3695間幼兒園復課，占85%，可望減輕家長的負擔

教師傳停打疫苗恐延後開學？ 教育部：預期會如期開學

各縣市傳出收到的疫苗數量太少，根本不足以幫國高中教師施打，憂心開學後學生返校上課活動力佳，對於防疫較不利或無法如期開學。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。