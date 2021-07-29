苗栗縣近8成私幼加入準公共幼兒園 8月起收費再降1千元

苗栗縣110學年度已有79間私立幼兒園所加入準公共幼兒園，全縣近八成私幼都已簽約，縣府教育處說，私立幼兒園與政府簽訂合作契約後成為「準公共幼兒園」，家長僅需負擔等同公共幼兒園的收費，其餘費用由政府補助，除可滿足家長的多元選擇，8月起子女就讀將再減1000元，大幅減輕家庭經濟負擔。

苗栗縣教育處指出，全縣目前有私立幼兒園所100園、國小附幼75園、鄉鎮市立托兒園所12園、非營利幼兒園15園，縣府配合中央「0-6歲國家一起養」政策，自107學年度起與符合一定條件的私立幼兒園合作，目前私幼已有79園簽約成為準公共幼兒園，比率近八成。

教育處學前教育科表示，今年8月1日起，就讀準公共幼兒園，家長繳交費用可再減1000元，也就是第1胎子女不超過3500元、第2胎不超過2500元、第3胎以上不超過1500元，且低收及中低收免繳費用，就學費用再調降，也實質減輕了家長育兒負擔。

苗栗縣長徐耀昌表示，為提升教保品質，簽約的準公共幼兒園可向中央申請設施設備充實修繕補助及獎勵金，同時另有親職教育及專業輔導經費，幼兒園安置身障幼兒可申請教師助理員鐘點費，低收及中低收幼兒參加課後延長照顧服務也可獲補助，相信家長可明確感受在政府與民間攜手合作下，準公共幼兒園將為學齡前幼兒營造更溫馨、友善的環境。 苗栗縣110學年度有79間私立幼兒園所加入準公共幼兒園，全縣近八成私幼都已簽約。記者胡蓬生／攝影

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