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教師傳停打疫苗恐延後開學？ 教育部：預期會如期開學

攝影中心 / 記者蘇健忠／台北即時報導
各縣市傳出收到的疫苗數量太少，根本不足以幫國高中教師施打，憂心開學後學生返校上課活動力佳，對於防疫較不利或無法如期開學。台北市爭艷館照常為國高中教師打疫苗，一對教師夫婦帶著嬰兒打疫苗。記者蘇健忠／攝影
各縣市傳出收到的疫苗數量太少，根本不足以幫國高中教師施打，憂心開學後學生返校上課活動力佳，對於防疫較不利或無法如期開學。台北市爭艷館照常為國高中教師打疫苗，一對教師夫婦帶著嬰兒打疫苗。記者蘇健忠／攝影

各縣市傳出收到的疫苗數量太少，根本不足以幫國高中教師施打，憂心開學後學生返校上課活動力佳，對於防疫較不利或無法如期開學。陳時中表示，在一定條件下進行開學比較安全，為能讓師生安心上課，原定在開學前14天施打疫苗的計畫不變，目前預約量和總量是夠的，但在8月4日之前會有銜接時間，會由後抵台到貨的58萬劑疫苗提供施打。外界擔心，會不會因此影響到開學日？教育部主任秘書廖興國表示，指揮中心、行政院都再三明確保證會讓教職人員優先施打，預期會如期開學。台北市爭艷館下午照常為國高中教師施打疫苗。

各縣市傳出收到的疫苗數量太少，根本不足以幫國高中教師施打，憂心開學後學生返校上課活動力佳，對於防疫較不利或無法如期開學。記者蘇健忠／攝影
各縣市傳出收到的疫苗數量太少，根本不足以幫國高中教師施打，憂心開學後學生返校上課活動力佳，對於防疫較不利或無法如期開學。記者蘇健忠／攝影
各縣市傳出收到的疫苗數量太少，根本不足以幫國高中教師施打，憂心開學後學生返校上課活動力佳，對於防疫較不利或無法如期開學。記者蘇健忠／攝影
各縣市傳出收到的疫苗數量太少，根本不足以幫國高中教師施打，憂心開學後學生返校上課活動力佳，對於防疫較不利或無法如期開學。記者蘇健忠／攝影

疫苗 行政院 教育部

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