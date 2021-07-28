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9月競賽又辦檢定 全教總：快讓高中職教師打疫苗

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
圖／本報資料照片
圖／本報資料照片

傳指揮中心27日要求未核准開打之類別停止施打作業，引發現場高中職教師一陣譁然。全國教師工會總聯合會表示，中央政府應正視高中教育階段的特殊性，9月開學後將面臨的全國高級中等學校學生技能競賽、各項技術檢定，都是實體操作課，盡速讓高中職教師完成疫苗施打，才能讓實體授課成為可能。

全教總表示，高中職學制複雜，許多學生在暑假時仍需進行相關訓練，如9月開學後將面臨的全國高級中等學校學生技能競賽、各項技術檢定，皆需相當程度的實體操作課程。無論國內外的研究皆顯示，線上教學無法滿足操作性課程的需求。隨著解封、降級，對於實體授課的需求日盛。

全教總表示，現在老師未施打疫苗、學生又沒有疫苗可以施打的前提下，教育部僅要求老師等相關工作人員進行快篩等消極性作為進行防疫，無疑是對防疫工作的最大諷刺。

全教總建議，積極地為學校相關人士施打疫苗，建立防護網以保障學生、社區的安全，才是對防疫工作最小成本、最大效益的展現。

全教總表示，國中小為地方教育事務，主管機關均為地方政府，高中職則因學制差異，同一縣市區域內除縣市主管學校，尚有教育部主管的學校設立於各縣市行政區內，教職員疫苗接種造冊由國教署統籌。

全教總指出，病毒不會挑對象，縣市校園防疫應該是全面的，不應該分主管機關的不同，而忽略非地方政府主管的學校，全教總呼籲各縣市國高中教師專案疫苗注射，應將國立學校一同納入接種對象，儘早完成疫苗接種以因應暑期降級後校園恢復學生實體學習與活動之需要。

教育部主任秘書廖興國表示，指揮中心、行政院都再三明確保證會讓教職人員優先施打。

疫苗 全教總 教育部

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