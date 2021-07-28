新北市圖在地顯影線上工作坊 帶你更了解這座城市

考量到民眾還無法出國玩，新北市立圖書館希望藉此讓大家重新認識在地，推出「新北在地生活顯影」線上工作坊，報名已開跑，活動全程免費，預計8月起每周都邀請不同講師分享，讓民眾更了解這座城市。

面對後疫情時代，新北市立圖書館表示，生活會比旅行更精彩，疫情改變大家生活型態，社交活動減少，和家人相處時間變多，得以靜下心來重新認識家鄉土地；這次舉辦線上工作坊，能藉由文學閱讀與書寫，用不同視角看待這片土地。

新北在地生活顯影線上工作坊分為「新北的印象與書寫」與「用老照片串起家族記憶」2種主題，合計共5堂課，預計8月每周更新。

印象與書寫工作坊課程時間分別為8月4、 11、18日，照片工作坊則在27、31日，邀請到長期耕耘台灣文學以及影像教學經驗豐富的講師，帶領民眾短時間對家鄉有更深一層認識，詳情可上新北市立圖書館查詢。

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