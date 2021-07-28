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桃園補習班有條件開放 市府提供業者7500個快篩試劑

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市補習班昨開始有條件適度開放，市府預計發放7500個快篩試劑給全市共1282家補習班。圖／市府提供
桃園市補習班昨開始有條件適度開放，市府預計發放7500個快篩試劑給全市共1282家補習班。圖／市府提供

桃園補習班昨開始有條件適度開放，桃園市長鄭文燦表示，市府預計在幸福國中發放7500個快篩試劑給全市共1282家補習班，每份試劑約280元，桃園市也已安排27、28、29日為補習班教職員工專案施打疫苗，讓業者順利復課。

市府教育局表示，補習班工作人員未接種疫苗或接種未達14天者，需持有3日內快篩陰性證明或核酸檢驗陰性證明，且每周需定期快飾，若有確診1例則停課14天。

其他防疫規範包括1間教室面積除以2.25平方公尺計算，需張貼容留人數公告、無法通風之教室不開放、機構場域每周需全面大消毒、座位固定，非該班學生不得進入教室、用餐需隔板，用餐前後需落實清消，接送服務交通車降載一半等。

教育局表示，目前幼兒園教職員工已施打完畢，這幾天開始為補習班教師、國中小、高中教職員工接種，預計7月底接種完畢。桃園國高中加上補習班教師造冊人數共約1萬8000餘人，目前施打出席率略高於7成。

補習 桃園 疫苗

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