華語教師赴美津貼太少 教部研議提供在職進修補助

教育部今年推出「優華語計畫」委託10所大學執行，今年9月將選送我國華語教師飛往美國22所大學任職。本報昨天報導，華語教師認為教育部規畫每師每月補助1200美元實在太低，連生活費都不足以支應，盼提高金額。對此，教育部今天承諾積極研議提升華語教師旅外津貼補助，並規畫補助教師在職進修，提升競爭力。

美國近期因政治因素婉拒中國大陸華語教學機構「孔子學院」，教育部為填補教學需求而推出優華語計畫，今年砸4500萬元送我國教師到美國大學任教。其中台灣大學與哈佛大學簽約、清華大學與麻省理工學院等名校合作，吸引年輕華語本科生應徵，但報名者指教育部補助金低，赴美後恐成窮忙族。

教育部國際及兩岸教育司科長李政翰表示，教師這一行值得邊做邊學，永遠有精進空間，教育部未來擬安排華語教師報名海外的實體或線上增能課程，協助提升教學專業知能，以及到國外教書意願。

李政翰也說，教育部設有「補助選送華語教學人員赴國外學校任教要點」，目前除補助赴美華語教師每月1200美元生活費，還會按當地物價水平補助機票費和教材教具費。

優華語計畫在2013到2020年的「邁向華語文教育輸出產業大國八年計畫」結束後開跑，教育部國際司解釋，華八計畫規畫將我國華語文教育推廣到全球，並涵蓋華語文教育各項主軸；如今的優華語計畫更聚焦，希望透過我國大學與美歐大學校對校合作，建立更緊密、穩固的華語文教育合作，並深耕當地。

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