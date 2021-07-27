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幼兒園復課了…不是想送就能送 恐抽籤或填單先搶先贏

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
小孩想去幼兒園，家長且慢，不是想送就能送。記者董俞佳／攝影
小孩想去幼兒園，家長且慢，不是想送就能送。記者董俞佳／攝影

全國疫情警戒降至二級，家長期待將孩子送托。不過，幼兒園指引被批倉促上路，園所還要採抽籤、開Google表單讓家長先填先贏，緊張程度堪比搶演唱會門票。今天就傳出有家長的小孩一個能送上學，一個沒抽到籤不能送的案例，在家長群組引發討論，「如果一直抽不到怎麼辦？」、「請假理由是抽不到籤，只好在家照顧小孩，這樣可以嗎？」

根據教育部公布的防疫指引，幼兒園教室容留人數以室內面積扣除固定設施設備後，除以二點二五平方公尺計算。台北市政府更嚴格，規定收托人數降載一半。如果家長都想送托怎麼辦？日前幼教團體與地方政府未做出決議。幼兒園自訂，主要採抽籤、或者開放家長填google表單，採先填先贏模式。

今天是警戒降至二級首日，不少家長一早就開開心心將孩子送入幼兒園，但也有很多家長擔心一解封疫情就大爆發，因此未將孩子送入園，持續觀望中，另外，下周一就是新的收費日，很多家長也準備那時要送小孩上學。不少家長群組在討論，如果想送小孩沒抽到籤怎麼辦、持續抽不到籤，怎麼向公司報告？另外，開放填表單的，則是變成要搶單，會不會比搶演唱會門票還緊張。

對此，全國教師工會總聯合會（全教總）副秘書長楊逸飛說，相關規定不太合理，應該要進行檢討，全教總也發現，教育部規範容留人數相當弔詭，若室內沒有固定設備，室內的容留人數可以達到33人，低於每人要有2.5平方公尺距離的防疫標準。中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，這項規定若未改，到了8月2日，勢必會引發大量民怨。

幼兒園 教育部 疫情

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