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疫情衝擊週轉難 私幼盼分期撥補助

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
停課無法收取學費已導致私立幼兒園的週轉壓力。（Photo by Not At Home LIVE-A Zhi on Flickr under CC2.0）
停課無法收取學費已導致私立幼兒園的週轉壓力。（Photo by Not At Home LIVE-A Zhi on Flickr under CC2.0）

政府應分期撥付育兒補助，方可減輕私幼與家長的負擔。立委鍾佳濱、林昶佐、范雲在記者會中呼籲政府，只要提早、分期撥付「0 到 6 歲國家一起養」政策對私立幼兒園的補助，即可減輕私幼的週轉與預扣學費壓力，以及家長的經濟負擔，共創三贏局面。國教署則回應，會就相關議題進行討論。

代墊款項壓力大

政府自 2011 年起實施 5 歲幼兒免學費就學補助，盼降低家長送托私幼造成的負擔，原為一學期補助 1.5 萬元，今年 8 月起配合「0 到 6 歲國家一起養」政策，將調升為一學期 2.1 萬元，且第二胎及第三胎還會再加碼。

屏東縣幼保學會理事長張聯興在記者會中指出，許多私立幼兒園在收取學費時，並不會一次收滿，而是先預收數千元的學雜費，再將其他費用扣除政策補助後，分攤至往後數月向家長收取，藉此幫助家長減輕經濟負擔。

然而，在 5 月 19 日停課至 7 月 26 日期間，因為幼兒園並未授課，所以無法收取分攤費用，但下一筆補助要等到 11 月中下旬才收得到，張聯興說，代墊學費已對幼兒園產生經營壓力，希望政府能夠提前撥付部分款項，幫助幼兒園週轉。

部分比例預先撥付

鍾佳濱進一步解釋，每年 8 月 1 日開學後，幼兒園會開始對學童進行造冊，在 10 月 15 日送出申請資料，而教育局的最後撥款期限是 11 月 15 日；在疫情造成幼兒園長達數月沒有收入的狀況下，這段等待期間就有週轉與代墊壓力。

因此，鍾佳濱建議，可以在 8 到 9 月期間先依照幼兒園過去的經營、招生狀況，提前預撥一定比例的補助款項，其餘款項則待幼兒園造冊、申請完成後再行補齊。

方案待討論

對此，主計總處回應，目前已預撥 90 億元的經費至各地方政府，地方加速與幼兒園補貼費用的撥款，仍須國教署與地方政府進行協調。

國教署則表示，五歲免學費補助相關規定上，以「入園才做補助」為原則，因此要求學童入園後，由園方造冊、向縣市政府申請，但也規定地方政府，須在受理案件後一個月內撥付款項，也已預撥款項給地方政府，是否能夠採行分期撥補的方式還需要進一步討論。

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幼兒園 鍾佳濱

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