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線材漲近4成影響投標意願 台東為教室裝冷氣計畫稍受阻

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東線材漲4成影響業者投標，台東為教室裝冷氣計畫稍受阻。本報資料照片
台東線材漲4成影響業者投標，台東為教室裝冷氣計畫稍受阻。本報資料照片

台東縣配合中央推動班班有冷氣政策，目前正在為各校的電力設備招標，29群有18群已決標，寄望流標的11群下月中也能跟上進度。不過縣議員郭宗益直言目前光線材大漲4成以上，白鐵也小漲，業界寧願代工也不願意承包，以免得標要賠錢做，招標困難。教育處長林政宏表示會全力克服，即使今年已來不及，至少明年夏天要讓學生有冷氣可吹。

去年夏季酷熱，今年依然，連日來動輒飆上39度，中央利用第3期前瞻計劃編列300多億經費億改善學校電力系統，要為學生裝冷氣，目前外縣市多已有相當進度，台東卻因業界量能不足，進度受阻，郭宗益擔心相關經費被中央收回。

「配合的台電很擔心來不及」郭宗益說，他長期在業界，深知這次招標的困難。目前光線材就已經漲3到4成，每2公尺從原本的800元漲到1100元，白鐵也漲價，幾乎是做了就賠，所以業界投標意願低。據了解，在政策推動前價格還更低，只有500元，目前已漲1倍以上。

他說，標案中，材料價略有提高，但標案中和工資一起算，現階段業界認為代工賺工錢、不負責材料費最好，以免價格浮動太大影響利潤，所以多數業界希望賺比較穩定的工錢就好，台電要配合做，也很頭痛，有發包上的壓力。目前外縣市做得差不多，台東卻卡住，還是有城鄉差距。

今年6月間，大批橖同時流標，讓原本本月底要完成的橖延到下月中。教育處長林政宏嘆氣說，流標是台東的常態，縣內29群決標18群，決標比率有62%，已經算不錯，其他11群會繼續努力，希望下月中可陸續完成。

縣府也表示，裝冷氣只要買器材，貨源充足並不難，關鍵在於老舊電路改善，只要過了這關就比較輕鬆。

冷氣 台東 台電

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