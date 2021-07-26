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康寧大學3教師遭爆內定轉正職 教部要求限期改善

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
康寧大學。本報資料照片
康寧大學。本報資料照片

康寧大學近日遭爆內定教師，校方未依公平、公正、公開原則公告及徵聘新教師，這學期直接以校內程序，正式聘用原為編制外教師的副校長和某兩系系主任共三人，剝奪外界人士爭取教職的權利。教育部20日發函表示，康寧大學確實違法，已要求該校依法妥善處理、改善，並限期檢討改進，盡快修正校內招聘規定。

我國大學法第18條規定，大學教師聘任包括初聘、續聘和長期聘任三種，初聘應於傳播媒體或學術刊物公告徵聘資訊。教育部曾解釋，學校就算要安排編制外教師轉為編制內教師，仍要按大學法規定進行，不得直接透過校內程序為之。

全國私校工會揭露，康寧大學副校長和某兩系系主任都是編制外兼任教師，該校日前官網公告徵聘教師，所開缺額正好對準他們任教科系，最後聘用三人，顯示公開徵聘資訊恐為「打假球」，有量身訂做之嫌。

私校工會指出，這些主管曾主導多項受爭議事件，如安排斯里蘭卡外籍生從事血汗黑工，遭教育部前後共罰款80萬元，更讓人質疑聘任程序不公，破壞大學聘師的法律秩序。

私校工會理事長尤榮輝分析，這些主管令康寧大學校譽受損，卻未受到懲罰，卻反而獲得學校特別禮遇「直接轉正」，可見康寧大學內部治理問題嚴重。私立學校常見「人治大於法治」，教職員只要與學校高層關係密切，就可輕易享有特殊權利，即便犯錯也是「有關係就沒關係」。

尤榮輝指出康寧大學內定教師非首例，私立大學違法將編制外專案教師直接改聘為編制內專任教師者不在少數，呼籲教育部應主動撤查各校違法情形，杜絶特權教師靠關係走後門，以偷渡方式轉換身分。

康寧大學 教育部 科系

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