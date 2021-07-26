補習班課照中心快篩拚復業 家長喜憂參半

疫情警戒明天降為2級，補習班、課後照顧服務中心拚復課，業者提供快篩陰性證明，換取家長安心與信心，家長們期待孩子可送回教育場域，但又擔心染疫風險。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒升級，全國各級學校及公私立幼兒園自5月19日起停止到校上課，課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也配合停課，所有學生在家學習。

請防疫照護假在家照顧小孩的林媽媽，看到疫情警戒降為2級後，課照中心即將開放，立刻拿起電話報名，她表示，明天要送孩子到課照中心上課，「終於可以喘息一下」，因為本身也是上班族，實在沒假可請了，只能仔細挑選防疫措施嚴謹的課照中心送托。

另名蘇媽媽在學校停課期間，選擇居家辦公兼帶孩子，她幾番考慮後，因補習班、課照中心內的補教人員，並非都已施打疫苗，憂心送孩子上課，反讓孩子陷入染疫危機，但又因無法繼續請防疫照護假，目前陷入兩難。

中華民國補習教育協會理事長謝智芳表示，為讓家長安心送托，各縣市已有3成補教師透過唐鳳系統，完成疫苗注射，目前各縣市也已規劃要為補教業者施打疫苗；今天上午並有300名補教業者前往醫院快篩，結果都是陰性，提供安全、健康的學習環境。

中央流行疫情指揮中心日前表示，幼兒園、托嬰中心等非固定座位教育場域，教師及工作人員疫苗施打率達8成，未施打疫苗或接種未達14天的人員，須有3天內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3到7天定期快篩。

有固定座位的課照中心（安親班）、補習班，未施打疫苗或接種完不到14天的人員，須有3天內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3到7天定期快篩。

幼兒園、托嬰中心、安親班、補習班內如果是無窗，或是無法維持通風的室內空間如地下室，則仍不開放。

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