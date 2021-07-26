幼稚園開不開都有意見 鬼打牆家長「要送托又不配合防疫」

三級警戒持續兩個月，家長無法將孩子送往幼稚園等學校都相當崩潰，所幸疫情趨緩，幼稚園預計可於27日起有條件重啟。不過有幼稚園老師抱怨，三級期間家長抱怨「希望開放學校」，解封後又不願意配合政策，還質疑「消毒水會不會危害孩子健康」，讓老師們直呼傻眼。

有幼稚園老師在臉書專頁靠北幼稚園發文表示，行政院宣布防疫警戒降級，幾乎沒有給幼稚園業者準備時間，還有許多家長意見特別多。在三級警戒期間，家長說「沒辦法繼續請假顧小孩，學校能不能開放？」降級開放後又不願配合政策，質疑「這樣的政策安全嗎？我小孩會不會染疫？」

該網友表示，學校規定每小時消毒教室一次，孩子也要全身消毒，口罩、面罩不可離身，家長卻質疑「消毒水是什麼做的？會不會危害我孩子健康？小孩戴的住整天的口罩嗎？會不會行動不方便？」

該網友表示，「你們沒有想過老師要幫你的孩子消毒、要幫教室消毒，在碰這些清潔劑的人都是老師，更何況老師也是要口罩面罩不離身一整天，甚至還比你的孩子戴的時間還要長」。

學校規定家長返校前需為孩子檢查，確保孩子與同住家人陰性未染疫，卻有家長質疑「為什麼要我的孩子做檢查？他們很健康，如果生病一定都是別人傳染的，一定都是學校不衛生不安全」。

該網友說，「學校老闆和老師全部都是高規格在看待消毒標準，甚至我們自己比政府規定的消毒標準還要再高標準，說實在的，在這個情況下，到底有誰會拿自己小孩的安全來開玩笑，誰都不希望出事情，也都可以盡力配合學校政策」。

該網友抱怨，「家長一下說會影響到自己小孩的人身自由，一下又說學校消毒標準做得不夠嚴謹，一下再說為什麼我要配合你們學校的標準，然後又改口說我真的沒有辦法再顧小孩了，所以要送小孩回學校」，他崩潰表示「到底學校要怎樣做你才會覺得安全？」

其他網友則留言「只能說恐龍家長，就不信在家顧有那麼注重孩子的衛生，家裡有消毒的比學校乾淨，要要求老師之前看看自己有沒有做好」、「真心建議這些毛一堆的家長請讓小孩在家自學到18歲好了」、「家長不放心就自己帶，別再找園方麻煩，我女兒也是繼續在家，不想賭命」。

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