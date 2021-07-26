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我奪國際數學奧林匹亞6獎牌 名列全球第9創3年新高

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
六名選手獲國際數學奧林匹亞獎牌，（上排左至右）建中嚴暐華、師大附中辛瑋軒、中一中廖郅凱；（下排左至右）中一中許博翔、建中鄭百里、建中喬奕翔。圖／教育部提供
六名選手獲國際數學奧林匹亞獎牌，（上排左至右）建中嚴暐華、師大附中辛瑋軒、中一中廖郅凱；（下排左至右）中一中許博翔、建中鄭百里、建中喬奕翔。圖／教育部提供

俄羅斯主辦的第62屆國際數學奧林匹亞競賽24日落幕，教育部表示，我國參賽生在107個國家、619名參賽學生中，共獲得一金、三銀、二銅，全球排名第九。其中台灣師範大學附屬高級中學二年級學生辛瑋軒表現最佳，獲個人排名第三名。

教育部國教署表示，我國代表團由10多名國內外大學教授及前代表隊選手組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營及決賽等過程，從2185名學生當中選出六名代表參加比賽。本屆競賽受疫情影響改為線上國際賽，中央大學與世界各國同步辦理，並依規定建置競賽環境及訓練監考人員。

本屆數學奧賽代表團由中央大學教授洪盟凱擔任團長，陽明交通大學助理教授高竹嵐、台師大副教授林延輯分別擔任領隊及副領隊，並由陽明交通大學副教授魏澤人及中央研究院研究助理余竑勳協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，7月19日至20日進行競賽活動，大會於台灣時間24日下午8時舉行線上閉幕典禮。

教育部統計，國際數學奧林匹亞競賽是目前我國所參加的奧林匹亞競賽中規模最龐大者，自2008年起參賽國已超過100國，我國自1992年起參賽，累計至今年已獲得42金、97銀、32銅。

辛瑋軒表示自己從小就對數學有興趣，由於起步較晚，他決定比他人花更多的時間與精力準備，打消了參加籃球隊及玩社團的念頭，甚至在課業方面把目標放在能及格就好，如此一來就能挪出更多時間投入在數奧。

他的數學教師洪允東分享，常看見辛瑋軒在教室一角獨自享受解題的樂趣，或和同學在小黑板討論數學的身影。因全力衝刺準備，辛瑋軒高二的數競成績更優異，以第一名考入數學校隊，並取得北市賽一等獎。雖然全國決賽失常拿到三等獎，但他不灰心，正視自己手寫證明不足之處，立刻調整，後來一路過關斬將，最後取得國手資格。

教育部 奧林匹亞 中央大學 師大附中

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