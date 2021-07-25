陸退場我進攻 教部今年選送華語教師赴美大學教書

華語使用人口躍升全球第二多，美國近期因政治因素婉拒中國大陸華語教學機構「孔子學院」，教育部則發起「優華語計畫」並選出十所承辦大學主動出擊，今年9月將補助我國華語教師飛往美國22所大學任職，填補美國華語學習需求。但華語教師直言，教育部規畫每月補助1200美元實在太低，連生活開銷都不足以支應，盼提高補助額。

美國國防部基於戰略需求，鼓勵民眾學習關鍵外國語言，中文是其中之一。教育部表示，「優華語計畫」今年砸4500萬元送我國教師到美國大學任教，台灣大學與哈佛大學簽約、清華大學與麻省理工學院等名校合作，吸引年輕華語本科生應徵，但報名者指教育部釋出的補助金太低，赴美後恐成窮忙族。

多名大學主管表示，談薪確實是一大挑戰，聘師的美國理應負擔教師薪資，但該國過去常與中國大陸合作，陸方一向祭出諸多優惠，讓美國認定「延攬華語教師不必花大錢」。

辦理優華語計畫的大學主管想辦法，淡江大學華語中心主任周湘華說，淡江盡量為申請的華語教師創造「加分條件」，比如與美國大學討論開放學習資源，讓我國教師到當地學華語，也能兼讀該校學位，同時盡可能降低基本授課時數。

周湘華和清華大學國際長嚴大任進一步說，優華語計畫與多所名校簽約，有助華語教師將來職涯發展，值得以投資自我的角度參與此計畫。部分年輕人盼累積「賺錢兼旅遊」的異國辦公經驗，也適合投入華語教職。

台灣師範大學主打文化教學特色牌，擬提供差異化的教學。台師大國際長劉祥麟說，除了教華語，校方還鼓勵教師開設台灣文化工作坊，促進文化交流。以我國外交角度來看，此計畫是我國深入美國高等教育的好開始，根基扎穩後，未來有望拓展更多面向的合作。

另外，周湘華指出「優華語計畫」開放十所承辦大學各辦各的，然而美國很大、台灣很小，我國若想在美國樹立華教品牌，還需整合資源一起打戰，比如擬定統一的「華語文法教材」，或提升我國華語文能力測驗的使用率，讓更多欲學華語的美國人優先想到台灣。

在「優華語計畫」上路前，教育部2013年到2020年共砸16億元推動「邁向華語文教育輸出產業大國八年計畫」，但因欠缺跨部會整合，如今學華語人口優先想到中國大陸的漢辦（孔子學院），其次是官方語言非華語的新加坡華教中心，我國未樹立華教品牌。

教育部國際司解釋，華八計畫規畫將我國華語文教育推廣到全球，並涵蓋華語文教育各項主軸；「優華語計畫」更聚焦，透過我國大學與美歐大學校對校合作，建立更緊密、穩固的華語文教育合作，並深耕當地。

商品推薦