朕的機車不許猴來！中山大學首屆車證徵選望潑猴止步

制式車證太呆板，中山大學車輛管理委員會與學生會合作舉辦的首屆車證徵選比賽，邀學生設計機車車證，從使用者角度出發，發揮創意和設計理念。經過學生投票，企管系學生王婇錡的「獼猴怒吼」設計，獲選為新學年度停車證圖樣。

校方表示，不少學生以機車代步，往年機車停車證款式為車管會主導決定，學生覺得設計呆板無趣、貼在愛車上也不是很不美觀。中山大學今年首度舉辦車證徵選，許多學生來投稿，海洋、猴子、柴山都是重要元素，很能代表中山意象。

中山大學首屆車證票選第一名作者是王婇錡，獲得23.9%的得票，她表示，設計靈感來自於好萊塢電影公司米高梅的經典片頭，她巴獅子驚天一吼的樣子，替換成中山三寶之一的台灣獼猴，希望「兇猛的形象讓人覺得車主不好惹，不能隨便觸碰機車。」兩旁的標語「朕的機車、不許猴來」更是巧妙運用諧音，有雙關之意。

第二名作者是機電系學生邱士誠，從調色、修改排版都下了許多功夫，他很感謝身邊的人給諸多意見，很高興能獲得大家的肯定。第三名是財管系學生曾恩琪，走可愛風路線，以暖色調為基底，配上高雄招牌的大太陽。

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