「高中數理學習時數已足」教部說詞遭高中、大學師打臉

聯發科董事長蔡明介近日投書媒體，指國內人才基礎研究能力下滑，呼籲高中加強數理教育，以免動搖國本。教育部回應「108課綱高中數理教育不只不會不夠」，還可修「探究與實作」及「多元選修」、「彈性學習」等課程進一步學習。此話一出遭多名大學、高中教師反駁，並說教改確實越來越失敗，可惜沒有政治人物願投入其中。

教育部表示，108課綱數學部定必修是16學分，和舊課綱相同；自然領域部定必修雖由16學分減為12學分，但加上部定加深加廣選修的32學分，和舊課綱總數44學分相同。

一名高中教師則說，新課綱上課時數未增，但要增設「多元選修」至少6學分、「校訂必修」4到8學分，每周還要設2到3節的「彈性學習時間」。，算下來約30學分，時數必然是從各科挪移而來。細看各科教學內容，數學刪除選修的代數、幾何和微積分，物理也沒教半導體。

數名高中教師和大學教師說，很多高中生「不考就不學」，如今個人申請名額大增，學生大多準備只考高一、高二範圍的學測，無心學習高三內容。即便教育部安排課程時數，也難確保學習品質。

前科技部長、台灣大學電機系教授陳良基在他的臉書粉絲專頁發文表示，台灣這幾年進行一項影響非常深遠的教育改革，但絕大多數人不太在意，第一是因教改已被汙名化，很多有識者不願意再為此發聲。另一原因是這次改革以大學入學為名，雖是大事修改所有高中生的學習，但名義上只是改變大學入學方式。當入學方式改得將大多數人都搞不清楚時，只有應屆的父母親會跳腳。

陳良基說，這次入學改革滿足了快樂學習、不必紮根基礎、不必嚴格考驗的考試、人人可以升學的多方目的，對一般人來說非常好，但對需要全球辛苦爭取競爭力的科技企業界，以及不少隱形價值創造的製造業而言，卻是非常嚴重的警訊。高中的物理、化學、生物、數學基礎不足，未來在專業路上人才培育困難重重，對企業用人帶來嚴重挑戰。

他說，108課綱似乎也沒讓學生變快樂，日前有高中生在網路平台發起連署，要求教育部廢除「高中學習歷程檔案」，理由是此制導致很多學生花時間擔心沒內容可上傳，壓力好大，無法專注在課程學習上。檔案內容也難證明自己實力，不如廢除，讓高中生自由探索跨領域事務，不必三年都帶著壓力學習。該連署三天就吸引5000人附議。

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