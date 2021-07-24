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台中補教復課首次要醫院快篩 業者反彈、家長認為合理

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天宣布「有條件」開放補習班復課，唯一條件比中央嚴格的是，所有教職人員在復課前，要自費到醫院PCR篩檢，取得陰性證明，並公布在補習班明顯處；補教業者反彈說，「台中市醫院量能，能負擔所有補教老師嗎？老師根本不敢去醫院，怎麼叫得動？」圖／補教業提供
台中市長盧秀燕今天宣布「有條件」開放補習班復課，唯一條件比中央嚴格的是，所有教職人員在復課前，要自費到醫院PCR篩檢，取得陰性證明，並公布在補習班明顯處；補教業者反彈說，「台中市醫院量能，能負擔所有補教老師嗎？老師根本不敢去醫院，怎麼叫得動？」圖／補教業提供

中央宣布7月27日從三級警戒降為二級，大家都關心補習班能不能復課？台中市長盧秀燕今天宣布「有條件」開放補習班復課，唯一條件比中央嚴格的是，所有教職人員在復課前，要自費到醫院PCR篩檢，取得陰性證明，並公布在補習班明顯處。但補教業者反彈說，「台中市醫院量能，能負擔所有補教老師嗎？老師根本不敢去醫院，怎麼叫得動？」

台中市教育局長楊振昇指出，這項「加嚴」條件是與衛生局一起討論的共識，市長盧秀燕也支持，因為補習班服務的對象以18歲以下居多，幼兒、小朋友、青少年都還沒有打疫苗，「第一次到醫院PCR採檢陰性要求，並不會太過分」，之後都可自行快篩

中華民國親子關懷協會理事長謝智芳說，台中市能篩檢的醫院才10多家，全市補習班高達2900家、近2萬名從業人員，要幾天才篩的完？以豐原區為例，補習班至少幾百家，要篩到什麼時候？若只要求負責人去醫院快篩，可以接受，老師根本不敢去醫院，也叫不動。

謝智芳也說，目前已有10個縣市的補教業已打疫苗，台中市一點消息都沒有，早一點打，就能減少去醫院篩檢。

不過，多數家長認為，「媽媽市長的要求合理，補教老師自行快篩，篩得準嗎？使用快篩試劑方式，是正確的嗎？」李姓家長說，健身房業者可自行快篩，因為他們服務對象是18歲以上成人，能自我健康管理，補教業多數是教小朋友和學生，他們不是成人，更需要被保護。

陳姓家長說，補教業抱怨醫療量能不足，篩不了這麼多，只是不想做，不想花錢，又不是所有補習班都會在同一天復課，第一次至醫院篩檢，有醫療單位認證PCR陰性，家長才會更放心把孩子送到補習班，「叫不動老師去醫院篩檢，負責人有負責嗎？老師健康負責人說的算嗎？」、「老師自己篩，若沒篩，騙家長有篩，誰來把關？」

教育局長楊振昇強調，僅要求第一次要至醫院快篩，若老師無法確認自己是健康的，家長也不放心。教育部的指引相對空泛，在復課的前提下，必須兼顧守護學生健康，第一次至醫院篩檢後，之後每周自行快篩即可。

楊振昇也說，台中市已向中央爭取補教業的疫苗，7月19日已造冊完成，7月30日也要送出第二批名單，但中央目前沒有把補習班的疫苗名單列入，確實有持續爭取，並非沒有爭取。

台中市長盧秀燕今天宣布「有條件」開放補習班復課，唯一條件比中央嚴格的是，所有教職人員在復課前，要自費到醫院PCR篩檢，取得陰性證明，並公布在補習班明顯處；補教業者反彈說，「台中市醫院量能，能負擔所有補教老師嗎？老師根本不敢去醫院，怎麼叫得動？」圖／補教業提供
台中市長盧秀燕今天宣布「有條件」開放補習班復課，唯一條件比中央嚴格的是，所有教職人員在復課前，要自費到醫院PCR篩檢，取得陰性證明，並公布在補習班明顯處；補教業者反彈說，「台中市醫院量能，能負擔所有補教老師嗎？老師根本不敢去醫院，怎麼叫得動？」圖／補教業提供

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