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台東專科學校內部爆疫苗造冊不公 縣府了解中
國立台東專科學校被爆料為不符合第七類接種者施打疫苗，其中包括未和學校頻繁接觸的行政人員，以及外包廠商保全、工友。校長王俊勝未接電話，校內人員今僅表示會通報；縣府則表示先了解後再說，但認為如有需要後續也應該會有專案可以安排。
東專在本月17日配合教職員專案施打疫苗，造冊包括校長王俊勝共166人在寶桑國中接種，是各校之中較多的一校，事後卻被爆料造冊浮濫，不常和學生接觸的行政人員有20到30人上榜，其中甚至有人完全沒和學生接觸，但有的教師須天天面對學生卻沒被造冊。
爆料者指出，疫苗不足，事情應有輕重緩急，校內包括天天和學生接觸的舍監、教練、教師、急難救助人員和一名教官都未造冊在內，尤其體育組長天天接觸學生也未在內，急難救助行政人員光每天要跑20多個點，竟然也被屏棄在外。
「根本都沒諮詢過就直接造冊，是黑箱作業、一手遮天，太扯了。」他說，很多沒接觸到學生的人卻全都造冊進去，反而是頻繁接觸學生的人不知道什麼時候才有得打，曾向校長王俊勝反映過也沒輒，一手遮天。「本來大家還不生氣，卻發現名單中連外包商的保全、工友都有，才會爆發」。
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