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全台450園新申請加入準公共幼兒園 8月起學費不超過3500元

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
教育部表示，今年準公共幼兒園，全國有1670園提出申請，其中450園是新申請的園所。本報資料照片
教育部表示，今年準公共幼兒園，全國有1670園提出申請，其中450園是新申請的園所。本報資料照片

受到新冠肺炎疫情影響，許多幼兒園所經營受衝擊，似乎使得今年申請準公共幼兒園更為踴躍。教育部表示，今年準公共幼兒園，全國有1670園提出申請，其中450園是新申請的園所。幼教聯合總會指出，受到疫情影響，今年申請的家數是有比較踴躍。

110學年度準公共幼兒園新申請案於7月中旬截止。教育部國教署學前教育組指出，各地方政府目前仍持續辦理申請審查作業，審查完後將公告名單，民眾亦可至全國教保資訊網「幼兒園查詢」功能區進行查詢。

國教署學前教育組指出，準公共幼兒園經備查後，就讀的幼兒自今年8月起，家長每月再減少繳交費用，第1胎不超過3500元、第2胎不超過2500元、第3胎以上不超過1500元，低收入及中低收入戶家庭子女就學「免費」。

幼兒園 教育部 疫情

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