總統教育獎成負面標籤？教部：建立人才庫分享生命故事

聯合報今日報導，總統教育獎鼓勵以順處逆學生，卻有部分獲獎者在得獎後，在校園中被比較，甚至被貼上「經濟弱勢」、「成績不好」的負面標籤，有學者建議教育部可重新解構獎項，或加以宣傳以順處逆的機會教育。教育部表示，為加強宣導，建立獲獎者人才庫，將持續透過總統教育獎官網、網路社群媒體、廣播電台等多元方式，以獲獎者生命故事為題材，進行系列報導與推播。

總統教育獎已開辦21年，累計共1221位獲獎者，多以服務奉獻、孝行表現等情懷被遴選委員看見，另也有語言、薪傳技藝、體育或其他領域出類拔萃者獲獎，例如羽球球后戴資穎，就是2018年的獲獎者。但獎項卻有兩面刃，部分學生對獲獎經歷「侃侃而談」，卻也有不少人「避而不談」，甚至在獲獎後發現是張撕不掉的負面標籤。

世新大學社會心理學系副教授詹昭能認為，總統教育獎多以弱勢生為主，長久下來的刻板印象，會讓正面價值只剩得獎的「當下」，相當可惜，建議採多元表揚；也有教師認為，弱勢生的處境更能彰顯以順處逆，因此政府單位、媒體報導常報導這類形象，但事實上，並非只有弱勢生獲獎。

教育部表示，將持續透過多元型態等形式，以獲獎者生命故事為題材，探討總統教育獎獲獎者的生命奮鬥歷程。其中包含建立獲獎者人才庫，藉藝術展或專題講座形式，讓高中以下學校提出申請，邀歷屆獲獎者至校園和學生們分享生命故事。

另外，國教署也與國立教育廣播電台共同製播「星星亮了」節目，已在今年7月初首播，主持人之一是第二屆「總統教育獎」獲獎者盧馬利，節目中的受訪者皆為歷屆獲獎者，邀請他們分享獲獎後的心路歷程；各縣市首長、教育局處長也藉媒體行銷，表彰獲獎者的堅毅精神。

為了解「總統教育獎們」後來的生活，教育部國教署三年前成立總統教育獎發展分組委員會，並依歷年獲獎者受訪意願，透過實地訪視，分階段追蹤2001年至2017年獲獎者，至今已訪視291位歷屆獲獎者，訪視發現高達三成有就業需求（89人），另有近兩成有就學需求（56人）、各一成有就醫（33人）及就養（31人）需求。

不過，卻有獲獎者反映自己未曾接獲相關訪視通知，或是電話關懷。陳彥廷是2017年總統教育獎大專組獲獎者，目前他在台北市新活力自立生活協會活動企畫。他說，自己從未接獲跟總統教育獎相關的電話追蹤。

陳彥廷也提到，在得獎者的光環下，能不能繼續做自己、障礙經驗有沒有被社會看見然後改善，仍有太多可以討論的方向。他表示，也許求職面試時大家會看到這個資歷，可能會覺得有趣，然後得到一張面試門票，但在社會職場上，卻發現困難重重，比如無障礙、人力支持、人力協助等，仍須從教育面進行探討。

針對仍有獲獎者「失聯」，甚至是漏網之魚。教育部表示，過去會從獲獎者得獎當年留下的資訊了解受訪意願，會盡可能找到當事人，若歷屆獲獎者有需求，也可主動與國教署聯繫，或透過「總統教育獎社群交流平台」留言板功能進行互動。 教育部表示，為加強宣導，將持續透過總統教育獎官網、網路社群媒體、廣播電台等多元方式，以獲獎者生命故事為題材，進行系列報導與推播。圖為2019年總統教育獎頒獎典禮。圖／教育部提供

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