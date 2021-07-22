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台南推Fun暑假宅在家第二集 不當邊緣人成為育兒神隊友

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市家庭教育中心推「育兒神隊友養成班-不當家中邊緣人」，教作分攤家務的神隊友。圖／南市教育局提供
台南市家庭教育中心推「育兒神隊友養成班-不當家中邊緣人」，教作分攤家務的神隊友。圖／南市教育局提供

台南市家庭教育中心規畫「Fun暑假宅在家」系列影片抽獎活動，已推出第1集「當我們宅在一起」，回響熱烈、今天再推出第2集「育兒神隊友養成班-不當家中邊緣人」，同樣搭配抽獎活動，精彩可期。

台南市長黃偉哲表示，因應疫情影響，目前許多活動採線上模式，讓宅在家的親子豐富家庭學習生活。第1集短片獲家長肯定，回饋滿滿，第2集短片邀請各行各業家庭分享家中成員分攤家務及育兒，未來還有3集會陸續推出，千萬不要錯過。

教育局長鄭新輝說，影片中分享一些做法，像是陳老師因為夫妻皆是補教業，於是切割家中一部分成為工作場域，明確告知孩子規定。泰式餐廳陳老闆家帶孩子一起幫忙店裡大小事，時間上做一些切割陪伴；易先生跟太太輪流分工家務，還把照顧昆蟲的興趣變成全家人共同話題，陪小孩一起觀察。影片中家庭以簡單易懂方式，傳遞家務分工重要性，很值得分享。

家庭教育中心張冰嫈指出，這次也邀請到阿公阿嬤一同分享，像是惠理阿嬤、玉盆阿嬤、文德阿公、振嘉阿公他們平日也會協助兒女帶小孩，一起煮飯、看書及玩桌遊，不僅減輕育兒重擔也增進祖孫情誼。另外影片最後也提醒家長，「家事是全家人的事，不只是某個人的事」，鼓勵全家一起做家事，凝聚家庭認同感。

即日起至7月29日中午12點前，到「台南市家庭教育中心FB粉絲專頁」分享指定貼文，並在下方留言，就可參加抽獎，詳情可上該中心FB粉絲專頁。

台南市家庭教育中心FB： https://www.facebook.com/tainanfamily/

YouTube連結： https://www.youtube.com/watch?v=vnQG0BWzFAg

阿嬤 疫情 親子

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