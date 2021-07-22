中市私中玩命招生挨罰校方竟嚴懲吹哨者？ 教團譴責

全國私校工會今天指出，台中市私立致用高中先前因群聚教師、召開招生會議遭市政府重罰20萬元，校長也因未戴妥口罩遭罰3000元，事後學校啟動內部調查，認定何姓教師為吹哨者，隨後召開成績考核會議重懲何師。工會認為，此案法律對吹哨者保障不足，呼籲教育局應重視本案，否則就是縱放。

該名教師遭學校記一大過、成績考列丙等、停發各項獎金、改調至進修部、停止一切教學活動處分。全國私校工會理事長尤榮輝表示，何師基於公益目的將學校違反防疫規定的行為錄影存證，事件經媒體曝光後，引起社會關注，並提醒所有學校遵守防疫規定。何師吹哨行為是善盡公民責任，對校園防疫作出貢獻，應給予肯定並獎勵。

尤榮輝也說，致用高中於懲處何師的公函上說「教師係社會中間份子，其言行舉止需為學生楷模」，但致用高中校長違反防疫規定、不能為學生楷模，學校非但不懲處校長卻反過來以「侵害個人肖像權、破壞校譽」為由懲罰吹哨者，如此違反社會公益及侵害人權的行為，社會應予強烈讉責。

尤榮輝也以去年10月康軒文教集團發生疑似霸凌吹哨者事件為例。他說，當時社會一片撻伐，最終由康軒董事長道歉收場，私校透過體制整肅異己時有所聞，但像致用高中如此毫不掩飾霸凌吹哨者實屬少見，呼籲台中市政府教育局及勞工局重視本案，不應坐視致用高中「動用私刑」整肅吹哨者而無所作為，否則就是縱容並鼓勵學校違法。

尤榮輝說，本案凸顯法律對吹哨者的保障不足，行政院院會於108年5月通過「揭弊者保護法草案」，至今立法仍遙遙無期。建請立法院應速通過吹哨者保護法，讓吹哨者能安心揭弊，才能促進社會進步、維持社會公益並保障各職場吹哨者人權。 全國私校工會今天指出，私立致用高中先前因群聚教師、召開招生會議遭市政府重罰20萬元，校長也因未戴妥口罩遭罰3000元，事後學校啟動內部調查，並認定何姓教師為吹哨者，隨後召開成績考核會議重懲何師。圖／私校工會提供

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