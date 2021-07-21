補教業：若7月27日降級不能復課 將要求國賠

中華民國補習教育協會等近20個補教業協會與工會今天發出聲明表示，隨著疫情的趨緩，降級的可能性愈來愈大，但到目前為止，完全沒有補習班復課的跡象，他們向中央提出三點要求指出，全國都陸續可以降級解封，唯獨補教業不能復課，危害補教業者的生存權，將申請國賠。

中華民國親子關懷協會理事長謝智芳指出，補習班疫苗施打已在7月19日造冊完成，補教業在台灣扮演穩定社會的角色，唯有我們儘快復課，家長才能安心上班，想懇請指揮中心在7月底之前，讓已造冊完成的補習班老師施打疫苗。

謝智芳表示，根據疫情指揮中心訂的疫情警戒表，明確寫到要等四级才會全面停課，為了疫情，補教業在三级就停課了，樂意配合，但若降二级，幼兒園也收國小學生，幼兒園復課了、課照班復課了，課照班和補習班一樣都是收國小學生，但就是不给補習班復課，請問法源依據在那裡？「如若政府這樣蠻橫無理，粗暴的對待補教業者，一定會反撲而所造成的損失，我們一定會申請國賠！」

補教業者最不滿的是，「若説補教老師沒有打疫苗無法開課，那難道其他已開業的行業都打好疫苗了嗎？沒有。」可以去看電影，可以去健身房，可以去逛夜市，可以去上館子，可以去那些没有人員進出固定對象的場所，但有人員進出固定對眾的補習班不能去？

補教業者質疑，餐廳用餐時不戴口罩是安全的？電影院密閉空間上百人是安全的？健身房多人密閉空間運動是安全的？補習班固定人員上課就很危險？但在補習班人員，進出可確實量體温，老師可嚴格要求學生戴口罩，可以控制人員的容留數，可以做隔板、做好人員及環境的消毒，「補教業人員是固定，我們的防疫工作可以比微解封的那些行業做的更好更確實，但我們的主管單位卻説，我們相對風險高不宜微解封！我們實在不曉得道理何在？」

謝智芳說，7月27日之前已有將近一半的補習班老師在唐鳳平台預約打好疫苗，是否可以讓有打疫苗的老師去上班，没打疫苗的，讓補習班公費每三天做一次快篩，陰性才可上班！這樣至少能讓家長以及補教業者有個喘息的空閒。

補教業者希望指揮中心體恤家長的工作權，學生的受教權、補教業者的生存權，讓補習班在疫情趨緩時做好防疫工作而復課。

這次聲明的聯名單位：中華民國補習教育協會、中華民國課後教育協會、中華民國補習班履約保證協會、中華補教大師暨品保協會、中華機器人教育推廣協會、中華民國作文教育學會、中華國際幼兒文教聯合總會、臺灣未來科技教育推廣協會、臺北市短期補習班履保協會、桃園市關懷教育暨補教品保協會、桃園市中華補教品質保證協會、桃園市多元教育發展協會、台南市才藝教學服務人員職業工會、桃園市兒童課後照顧服務人員職業工會、桃園市才藝教學服務人員職業工會、桃園市書畫美術人員職業工會、臺北市教育人員產業發展協進會、臺灣數位教育推廣協會、台南市補習教學人員職業工會。 中華民國補習教育協會等近20個補教業協會與工會今天發出聲明表示，全國都陸續可以降級解封，唯獨補教業不能復課，不排除將申請國賠。業者認為，補教業人員是固定，防疫工作可以比微解封的那些行業做的更好更確實。圖／中華民國補習教育協會提供

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