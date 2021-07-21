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台東女中美術老師康毓庭助學生完成夢想 獲師鐸獎肯定

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
今年初康毓庭帶著美術班學生實踐藝術，到多良車站進行彩繪，讓學生了解每一個活動背後的意義。本報資料照片
今年初康毓庭帶著美術班學生實踐藝術，到多良車站進行彩繪，讓學生了解每一個活動背後的意義。本報資料照片

國立台東女中美術班老師康毓庭，自102年接觸美感計畫、擔任種子老師後，開設選修課推動美感教育，將藝術結合義賣幫助弱勢，也帶著學生走出校園彩繪社區，不僅顛覆學生對美術的想像，也創造在地藝術觀光特色，獲得110年教育部師鐸獎肯定。

「希望自己持續敲響這個鐸，幫助學生完成夢想。」康毓庭說，師鐸的「鐸」是古代樂器名，常用來示警，很感謝學校、同事、學生及家人的支持，才能逐步實踐計畫，她期許當個能敲響這個樂器的老師，提醒自己，持續發揮所長，貢獻給學生。

任教20年的康毓庭，致力提升學生的美術術科能力，去年畢業班學生近8成錄取國立大學，也創下該校美術班最佳紀錄。不僅強化術科能力，她也顛覆學生對美術的想像，將美術結合義賣，發起彩繪鞋義賣活動幫助弱勢，也帶著學生，到社區彩繪。

包括台東火車站、多良車站、國軍英雄館及台東郵局等彩繪牆面，結合在地故事，創造在地藝術觀光特色，也美化環境，深受好評。她帶著學生實踐藝術，讓學生了解每一個活動背後的意義，陪著學生一起做，更是最直接的身教。

康毓庭說說，東女孩子大多沒有美術基礎，從零開始培養，就學成績一樣亮眼。2016年前的一場重病，讓她再次思考人生的意義，病癒後重新回到教職，自己教書熱忱都一樣，還越來越瘋，希望透過課程讓孩子對藝術創作有無限想像。

國立台東女中美術班老師康毓庭，自102年接觸美感計畫、將藝術結合義賣幫助弱勢，也帶著學生走出校園彩繪社區，不僅顛覆學生對美術的想像，也創造在地藝術觀光特色，獲得110年教育部師鐸獎肯定。記者尤聰光／攝影
國立台東女中美術班老師康毓庭，自102年接觸美感計畫、將藝術結合義賣幫助弱勢，也帶著學生走出校園彩繪社區，不僅顛覆學生對美術的想像，也創造在地藝術觀光特色，獲得110年教育部師鐸獎肯定。記者尤聰光／攝影

義賣 台東 教育部

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