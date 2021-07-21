國家語言發展會議起跑 台灣史上最重大的文化轉型正義

「國家語言發展法」於2019年1月公布施行，規定政府必須兩年舉辦一次國家語言發展會議。文化部今日召開「2021國家語言發展會議」線上啟動記者會，宣布國家語言發展會議首場線上論壇7月31日起跑，至8月共辦理8場線上論壇討論4大議題，正式會議預計於9月中旬舉行。客委會主委楊長鎮致詞時表示，將本土語言定為國家語言，「是台灣歷史上最重大的文化轉型正義」。

啟動記者會上，文化部長李永得、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將‧拔路兒、教育部次長林騰蛟分別以國語、客語、原民語、閩南語致詞，展現台灣語言環境的多元豐富。

李永得表示，「國家語言發展法」立法精神在於確保面臨傳承危機的國家語言得以保存、復振及平等發展。雖有國家法律來做語言傳承跟保障，但各個族群語言在社會整個發展趨勢下面臨流失，如何集結大家意見為國家語言建構好的使用環境，是這次國家語言發展會議的目標。

今年國家語言發展會議以「邁向國家語言新時代」為主軸，擬定「國家語言尊榮感」、「國家語言生活化」、「國家語言學習力」和「國家語言應用力」四大議題，將先辦理8場線上論壇，邀請各界民眾及相關部會、地方政府共同參與國家語言相關議題的討論。國家語言發展會議網站今天也正式上線，民眾可透過網站報名及線上直播方式參加論壇，第一場論壇自即日起開放報名。

李永得表示，有意參加會議的民眾，只要報名時說明自己使用的是甚麼語言，文化部就會準備同步翻譯。會議的結果會成為國家語言政策的重要參考。

「國家對本土語言的支持，不是本土語言的特權，而只是儘可能獲得補償。」客委會主委楊長鎮表示，確認國家對本土母語暴力的歷史、確認重新發展母語是「轉型正義」的作為；蔡英文總統上任後就開始推動相關政策與立法，將本土語言定位為「國家語言」，「這就是台灣歷史上最重大的文化轉型正義作為。」

「過去在學校裡被摧毀的母語，要從學校救回來！」楊長鎮說，停留在日常生活噓寒問暖的私領域，不能使本土語言重新建立活力；而學生是在校園同儕成長的社會化過程中建立語言的情感、語感、在知識學習中建立對母語深刻的認同與使用能力，能不能讓本土語言成為學校裡的學習語言、教學語言，是本土語能不能真正獲得發展的關鍵。

教育部次長林騰蛟表示，教育部將加強國家語言的師資培育、部定課程的規劃施行、豐富學習資源，以及營造友善學習環境。希望大家從心開始，尊重認同國家語言的多樣性。原民會主委夷將‧拔路兒表示，營造友善的語言環境非常重要，原民會曾用排灣族語向擁有排灣族血統的蔡英文總統做專案報告、採同步口譯。

文化部表示，國家語言發展會議網站今天上線，民眾可透過網站報名及線上直播方式參加論壇，第一場論壇自即日起開放報名。此外並有15場可線上觀看的推廣活動，包含講座、互動教學、料理節目、親子共讀與Podcast等內容，讓民眾能夠透過沉浸式的語言學習互動環境，了解並學習不同語言的特色。

●「2021國家語言發展會議」活動網頁： https://nldc.moc.gov.tw ；「2021國家語言發展會議」YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCSH-eHXsbZ-hQPppBfN2How

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