國高中教師等不到疫苗施打通知 教團憂趕不上開學
全國高中以下教師已列入公費疫苗第七類施打對象，多個教師團體呼籲加速施打流程，以免趕不上下學期9月1日開學。新北市教育產業工會今天表示，教育部現只開放國小（含）以下教職員預約施打，台南市進一步宣布7月25日起開放國、高中教職員打疫苗，反問「國、高中老師不必開學嗎？」
新北教產表示，國高中老師今年8月就必須回校備課，時間上非常緊迫，呼籲新北市政府盡快為國高中教職員工安排接種疫苗，讓教職員工儘速開打，使人體內有足夠時間產生抗體免疫。現只有台南宣布即將開打，而新北市學校教職員工是全國人數最多的縣市，更應快速安排教師施打疫苗。
全國教育產業總工會也說，高中以下教師已列入公費疫苗第七類施打對象，但政府好像忘記全國教師的存在。第七類有八種人員，全國教師看著同一類的其他人員陸續接種疫苗，還看到政府跳過他們，進行第八類到第十類預約施打，但還有教師等不到自己的施打通知。
教育部長潘文忠日前接受媒體聯訪時表示，已和中央流行疫情指揮中心協調，希望在開學前兩周完成教育人員疫苗接種。
教育部國教署表示，目前全國性考試、幼兒園及課照中心專案疫苗接種率已達92.85％，昨天起接著開放國小教職員工施打，包括特教學校及實驗教育等機構的教職員，預計今年7月28日前讓已列冊人員都打完第一劑AZ疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言