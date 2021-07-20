國高中教師等不到疫苗施打通知 教團憂趕不上開學

全國高中以下教師已列入公費疫苗第七類施打對象，多個教師團體呼籲加速施打流程，以免趕不上下學期9月1日開學。新北市教育產業工會今天表示，教育部現只開放國小（含）以下教職員預約施打，台南市進一步宣布7月25日起開放國、高中教職員打疫苗，反問「國、高中老師不必開學嗎？」

新北教產表示，國高中老師今年8月就必須回校備課，時間上非常緊迫，呼籲新北市政府盡快為國高中教職員工安排接種疫苗，讓教職員工儘速開打，使人體內有足夠時間產生抗體免疫。現只有台南宣布即將開打，而新北市學校教職員工是全國人數最多的縣市，更應快速安排教師施打疫苗。

全國教育產業總工會也說，高中以下教師已列入公費疫苗第七類施打對象，但政府好像忘記全國教師的存在。第七類有八種人員，全國教師看著同一類的其他人員陸續接種疫苗，還看到政府跳過他們，進行第八類到第十類預約施打，但還有教師等不到自己的施打通知。

教育部長潘文忠日前接受媒體聯訪時表示，已和中央流行疫情指揮中心協調，希望在開學前兩周完成教育人員疫苗接種。

教育部國教署表示，目前全國性考試、幼兒園及課照中心專案疫苗接種率已達92.85％，昨天起接著開放國小教職員工施打，包括特教學校及實驗教育等機構的教職員，預計今年7月28日前讓已列冊人員都打完第一劑AZ疫苗。

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