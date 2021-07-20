考試領導教學 學者：年輕「數學腦」不夠創新

我國數學升大學考試比他國難，不過考試只培養精於算數的匠才，而非勇於挑戰未知領域的創新人才。台大主辦的丘成桐中學數學獎近兩年罕見無人摘金，評審直言「參賽者新意不足」，多半只嘗試改良既有的數學原理。頂尖高中生組隊出征一年一度的國際數學奧林匹亞競賽，已連兩年掉到第20名外。

國內部分教師和家長盼大考數學「難一點」，大考中心主任還曾因學測數學滿分太多而下台。不過，觀察考試以外「沒有標準答案」的數學研究競賽成果，我國學生2019年在國際數學奧林匹亞排名第21名，是參賽以來首度掉出前20名，去年更跌至第23名。

台灣大學數學系多年來舉辦丘成桐中學數學獎，評審連兩年認為參賽作品無新意，金獎得主從缺，讓系上開始正視此事。

台大數學系主任崔茂培分析，台灣考試制度讓學生「不考就不學」，頂尖生也不例外。當學習只為考試，而非真的對特定學科感興趣，就很難走入研究的大門挑戰未知。「找到好題目」又屬研究中最難的一關，這兩年少有參賽者漂亮闖關。

崔茂培進一步說，多數台灣學生讀書只為考試，也盼所讀科系連結就業市場，傾向選讀醫學、資工等應用科系。很多學生和家長不知道數學是所有量化知識的基礎，常分享自己害怕數學，也認為數學無助求職。

崔茂培說，台大數學系未來擬強化與高中端的連結，希望激發學生對數學的興趣，並讓有志者在高中期間多學一點，趁早在基礎科學領域打根基。

值得一提的是，國內愈來愈多女生打破「男理工、女人文」刻板印象，在數學領域展露頭角。按教育部最近公告的最新統計，109學年就讀科技和科學（STEM）領域的女生比10年前增加1.7個百分點，占比逐年提升。

丘成桐中學數學獎也發現，投入此競賽的女生漸增，開始有女校教師指導學生參賽，今年表現最佳的銀獎得主也是北一女中學生。

台大數學系教授李瑩英曾獲頒傑出女科學家獎，她在得獎影片中提到，有些科學研究得長期待在實驗室，難兼顧工作和家庭，相較之下數學是適合女生的學科，只要一支筆、一張紙就能開始做研究。

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