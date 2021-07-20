快訊

AZ疫苗保護力終生有效？教授揭研究到底說了什麼

烟花颱風具2大威脅要件 鄭明典：可能很可怕 準備防災模式

以愛化礙消弭學生自卑感 72名教師獲頒師鐸獎

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
72人獲選今年教育部師鐸獎，將於9月27日接受蔡英文總統頒獎。本報資料照片
72人獲選今年教育部師鐸獎，將於9月27日接受蔡英文總統頒獎。本報資料照片

教育部今天公布今年師鐸獎得主，共72人獲獎，包括校（園、院）長15名、教師55名、軍護人員2名；依教育階段別，有國小32名、國中12名、高中職16名、特殊教育2名、大專校院10名。

私立惠明盲校教師羅綉靜是今年得主之一，她帶入可觸知符號的系統教學，如陶藝課客製化的可觸知符號，是用擷取部分陶土擀棍貼在△（三角形符號）上，上陶藝課前選取及觸摸這符號後去上課，然後在陶藝教室門口觸摸貼在□（正方形符號）上相同符號。

她以愛化礙，用教育鼓勵學生聽見世界。一名學生小翔，第一學期主動將輔具放在耳朵旁聽，興奮表示要聽聲音的渴望；第二學期出現戴耳罩式耳機聆聽古典音樂聲音時，陶醉地笑出聲音來，那畫面至今讓羅綉靜無法忘記，「好美啊！誰說聽障生不需要音樂呢！」某天，在詢問小翔要不要吃泡菜時，小翔竟自然主動打出手語，之後也漸漸可以打出一些手指語，羅綉靜非常感動。

鳳山高中教師曾珍也是今年得主之一，她曾教過的學生小華，因外配子女的身分備受排擠，曾珍發現後常公開鼓勵小華，找機會與她閒話家常：「外配子女的身分是妳與眾不同的優點，並不是缺點，不要因為別人幼稚的偏見傷害自己。」

曾珍設計了一個「訪談家長」的教案，讓小華有機會在全校同學面前介紹她的外配母親如何從越南到台灣，又如何在工作上被剝削。報告最後，小華勇敢對全校同學說：「我要呼籲大家公平對待外籍新娘與他們的子女。現在，我要大聲說，我母親是越南人，我以她為榮！」台下爆起如雷掌聲。

曾珍消弭小華的自卑感，還鼓勵小華參加移民署的「二代培力計畫」競賽，獲選的獎品是台灣到越南來回機票兩張，讓她的媽媽能回家。教育部轉述，小華曾在接受本報記者訪問時哽咽表示「曾老師是我的恩師，也是我的第二個媽媽。」

教育部表示，如疫情許可，預計9月27日安排獲獎教師於於陽明山中山樓由蔡英文總統頒獎，每名獲獎者可獲頒總統獎座一座、行政院院長獎章一座及教育部部長獎狀一幀，並於疫情緩解後安排出國考察活動，及請所屬主管機關（單位）核予記功一次，以茲鼓勵。

教育部 陶藝 越南

延伸閱讀

盧秀燕：疫苗為戰略物資 有就要買

要教育部將「眞」當正體字用 男子提行政訴訟敗訴

問題不在搭乘商務艙的教練 江啟臣：是做出安排的官員

獨／隔板大缺貨.....幼兒園復課倒數 指引在哪裏？

相關新聞

獨／隔板大缺貨.....幼兒園復課倒數 指引在哪裏？

全國確診人數下降，7月26日很有可能就解封。眾多家長已經開始期待解封隔日就將孩子送往幼兒園。但是幼兒園目前不但沒有復課指...

開學前至少接種一劑疫苗 基層師批：自我催眠

台北市長柯文哲昨宣布，若新冠肺炎疫情持續，開會後將採線上、線下混合教學，卻引來師生抨擊執行面有困難。有基層教師指出，若想...

不跟進北市混合上課！新北宣布開學上課模式

台北市拋出國中小學生混合上課，外界好奇新北是否跟進。新北市教育局長張明文表示，新北境內有都市、偏鄉，台北市的單一方式不適...

北市中小學分艙分流曝光 國九、高三到校上課分2組

台北市長柯文哲昨接受新聞台節目專訪表示，北市已為中小學開學預做準備，規劃採取線上線下混合班。台北市教育局長曾燦金今日在防...

北市提線上線下混班規畫 花縣府：遵循指揮中心指引

台北市長柯文哲提出中小學線上線下混合班規畫，花蓮縣政府表示，目前12歲以下學生還沒有疫苗可接種，相信老師打完後會有保護力...

北市開學推「混合班」 網氣炸：病毒不會侵擾認真的孩子嗎？

高中以下學校將於9月1日開學，台北市長柯文哲於今早透露，北市擬採線上和線下混合教學模式，讓在家沒人照顧的孩子到校上課，其他人在家線上上課。對此，便有一名網友發文表示自己的看法，說明如果要這樣實施，不如直接把班級拆了，讓要到校上課的集中一班上課。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。