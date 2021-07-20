以愛化礙消弭學生自卑感 72名教師獲頒師鐸獎

教育部今天公布今年師鐸獎得主，共72人獲獎，包括校（園、院）長15名、教師55名、軍護人員2名；依教育階段別，有國小32名、國中12名、高中職16名、特殊教育2名、大專校院10名。

私立惠明盲校教師羅綉靜是今年得主之一，她帶入可觸知符號的系統教學，如陶藝課客製化的可觸知符號，是用擷取部分陶土擀棍貼在△（三角形符號）上，上陶藝課前選取及觸摸這符號後去上課，然後在陶藝教室門口觸摸貼在□（正方形符號）上相同符號。

她以愛化礙，用教育鼓勵學生聽見世界。一名學生小翔，第一學期主動將輔具放在耳朵旁聽，興奮表示要聽聲音的渴望；第二學期出現戴耳罩式耳機聆聽古典音樂聲音時，陶醉地笑出聲音來，那畫面至今讓羅綉靜無法忘記，「好美啊！誰說聽障生不需要音樂呢！」某天，在詢問小翔要不要吃泡菜時，小翔竟自然主動打出手語，之後也漸漸可以打出一些手指語，羅綉靜非常感動。

鳳山高中教師曾珍也是今年得主之一，她曾教過的學生小華，因外配子女的身分備受排擠，曾珍發現後常公開鼓勵小華，找機會與她閒話家常：「外配子女的身分是妳與眾不同的優點，並不是缺點，不要因為別人幼稚的偏見傷害自己。」

曾珍設計了一個「訪談家長」的教案，讓小華有機會在全校同學面前介紹她的外配母親如何從越南到台灣，又如何在工作上被剝削。報告最後，小華勇敢對全校同學說：「我要呼籲大家公平對待外籍新娘與他們的子女。現在，我要大聲說，我母親是越南人，我以她為榮！」台下爆起如雷掌聲。

曾珍消弭小華的自卑感，還鼓勵小華參加移民署的「二代培力計畫」競賽，獲選的獎品是台灣到越南來回機票兩張，讓她的媽媽能回家。教育部轉述，小華曾在接受本報記者訪問時哽咽表示「曾老師是我的恩師，也是我的第二個媽媽。」

教育部表示，如疫情許可，預計9月27日安排獲獎教師於於陽明山中山樓由蔡英文總統頒獎，每名獲獎者可獲頒總統獎座一座、行政院院長獎章一座及教育部部長獎狀一幀，並於疫情緩解後安排出國考察活動，及請所屬主管機關（單位）核予記功一次，以茲鼓勵。

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