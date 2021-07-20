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苗縣中小學校長遴選出爐 今年改採視訊不必「面對面」
苗栗縣110學年度高中及國中小校長遴選作業已完成，下學年連任與新任校長共30人，其中男性19人、女性11人，預定8月2日舉行校長交接典禮。今年校長遴選受疫情三級警戒的影響，為避免群聚，特別在國教輔導團規畫以視訊方式進行，參與遴選的校長不像往年必須在會場直接「面對」遴選委員會的詢問或簡報教育理念，但一樣可充分表達意見。
苗栗縣政府教育處表示，110學年度11校新任校長名單如下，三義高中李萬源、明仁國中湯慧敏、頭屋國中吳忠道、烏眉國中林育伸、造橋國中林孟君、南和國中彭永青、大西國中洪毓澤、城中國小徐永鑫、烏眉國小王克誠、武榮國小黃立雄、坪頂國小游惠茹。
校長連任19校，分別是鶴岡國中胡國偉、頭份國中鍾萬煋、苗栗國中湯秀琴、通霄國中羅士侃、錦水國小謝永洵、西湖國小林國正、頭屋國小謝福鈞、銅鑼國小謝美桃、中興國小李國海、頂埔國小黃淑婉、海口國小涂秋英、六合國小饒世妙、后庄國小劉敏珍、信義國小鍾瑞蓉、啟明國小趙文德、新埔國小王慶華、永興國小楊家銘、豐林國小黃君婷、汶水國小黃秀英。
教育處表示，今年遴選作業因疫情改採視訊作業，遴選委員15人分別在5間教室，參與遴選的校長也有另外獨立的視訊空間，較無現場面對面的壓迫感，遴選委員不必擠在同一間試場空間內，不易因其他委員的發言情緒影響判斷，更能獨立思考，視訊傳輸的音質、影像也佳，今年遴選作業的公平性未有質疑聲音傳出，反而一些優點值得未來的遴選作業參考。
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